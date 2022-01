Margarita Gralia confesó cómo se siente al no tener hijos

Margarita Gralia habló para el programa de Primera Mano sobre el porqué nunca tuvo hijos Foto: Instagram/@margarita_gralia.oficial

La primera actriz argentina, Margarita Gralia habló sobre su matrimonio con Ariel Bianco para el programa vespertino de Imagen Televisión, De Primera Mano. En la entrevista dio detalles íntimos de su relación de casi 50 años, explicó la razón del porqué nunca pudo tener hijos y aclaró si esta decisión de vida le afecta a día de hoy.

Fue para el programa conducido por el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, que la actriz expresó que la decisión de ser madre quedó en el pasado y confirmó que en algún momento buscaron acrecentar su familia, pero eso nunca pudo suceder.

“Ay no, ahora que veo a mis sobrinas con sus hijos y digo ‘No’. Ese tema para mí ya fue totalmente superado, totalmente asumido y yo no me siento incompleta ni infeliz, es mi vida. Es mi vida así y así la acepto, así la vivo, con gran felicidad y no dejo por eso de tener una familia de dos, mi marido y yo, con enorme familia de hermanos, primos, nietos, sobrinos y etcétera”, recalcó la intérprete de 67 años.

Por otro lado, externó que su “parte maternal” trata de aplicarla con su marido, con quién lleva poco más de 4 décadas de matrimonio: “Entre lo que atiendo a mi marido, que le doy mantenimiento de primer nivel, y a la demás familia, está muy cubierta. Me siento muy bien y me siento realizada”, explicó la intérprete de Amor en Custodia.

Confesó que en algún momento, su cónyuge y ella buscaron agrandar la familia, pero al final no pudieron: “Sí buscamos (tener hijos), pero no se dio y aquí estamos, adelante, con lo que te toca en la vida. Lo importante no es lo que te toca, sino qué haces con lo que te toca”, enfatizó la intérprete de La Heredera.

Para finalizar, fue cuestionada sobre si en algún momento probó algún tratamiento para quedar embarazada: “No voy a hablar de tratamientos, pero así es mi vida ahora y soy muy feliz con ello”, dijo la primera actriz, quien cuenta con una larga trayectoria artística en México.

Margarita Gralia nació en Argentina el 23 de diciembre de 1954. Con poco más de 40 años de trayectoria ha incursionado como actriz, modelo y recientemente se convirtió en una exitosa empresaria de varios restaurantes de comida argentina en nuestro país, principalmente en Guanajuato, lugar donde ella rescinde junto a su pareja.

En 1985, comenzó su carrera dentro de las telenovelas mexicanas, siendo una de las actrices más exitosas y talentosas que aparecían en la televisión de nuestro país, posteriormente decidió unirse a TV Azteca, para poder crecer profesionalmente.

Fue en ese momento que tuvo la oportunidad de participar en la telenovela Mirada de Mujer (1997), convirtiéndose en parte de un fenómeno televisivo que marcó un precedente en la televisión abierta.

Tiempo después, se sumó a una las telenovelas más exitosas en la historia de la televisión mexicana, Amor En Custodia (2005), donde compartió créditos con Paola Núñez, Sergio Basáñez, Andrés Palacios, Adriana Louvier y más artistas. Cabe recordar que en octubre del año pasado, TV Azteca anunció él regresó de la famosa telenovela a sus pantallas.

Fue producida en colaboración con Telefe Internacional; se estrenó el 18 de julio de 2005 y terminó el 11 de agosto de 2006 con un total de 280 episodios emitidos.

Cuenta la historia de Juan Manuel Aguirre, quien se convierte en guardaespaldas por accidente cuando evita el secuestro de una empresaria de nombre Paz Achaval Urien y de quien se enamora más adelante. Un caso similar ocurre con Bárbara Bazterrica, quien hará tremendo berrinche al saber que Nicolás Pacheco es su nuevo guardaespaldas.

