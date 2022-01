Alfonso Cuarón apareció en el especial “Harry Potter: regreso a Howarts” por el 20 aniversario de la franquicia

El director mexicano resaltó el trabajo de los actores durante su participación en la franquicia (Foto: EFE/EPA/Ettore Ferrari)

Alfonso Cuarón es uno de los directores de cine más reconocidos, no sólo en México, sino a nivel internacional. Su fama y éxito han sido consolidados por diversos títulos que abarrotaron las taquillas a nivel nacional.

Y tu mamá también, Niños del hombre, Gravity y Roma son sólo algunas películas que han llevado a Cuarón a ser considerado uno de los mejores directores del séptimo arte en territorio nacional. Asimismo, este último lo hizo acreedor de uno de los premios más deseados dentro de la industria del cine a nivel mundial. Sin embargo, fuera de estos títulos, figura uno que llevó al mexicano a dirigir un cast repleto de actores provenientes del Reino Unido.

Harry Potter y el prisionero de Azcaban fue el filme con el que Cuarón tuvo la oportunidad de estar frente al mando de Emma Watson ((Hermione Granger), Daniel Radcliffe (protagonista de la saga), Gary Oldman, Rupert Grint (Ron Weasley), Michael Gambon, Tom Felton, Alan Rickman, entre otros.

El pasado sábado 1 de enero, Harry Potter: regreso a Hogwarts se lanzó en HBO Max a modo de celebración del Año Nuevo y el aniversario número 20 de la franquicia cinematográfica basada en los libros de J.K. Rowling, por lo que, en dicho material, no pudo faltar la presencia del mexicano.

Durante su intervención, Alfonso Cuarón habló sobre la esencia de la película, el desarrollo de los actores en cuanto a sus personajes y los retos que implicó ser director de una de las entregas de uno de las franquicias más importantes a nivel mundial.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se reencontraron en el especial por los 20 años de "Harry Potter" en el cine (Foto: HBO Max)

“En Azkaban se trata de madurar. Están cruzando el umbral entre la infancia y la adolescencia. En las primeras dos, Harry aún es un niño. Hay un mayor optimismo en el tono general. No abstente, cuando cumple 13 años, hay una gran nube que cubre todo a su alrededor y queríamos que el estilo transmitiera esa sensación”, mencionó el director mexicano.

A pesar de que la tercer entrega de la franquicia no fue de las más taquilleras, debido a que, según el portal de noticias Expansión, Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2 recaudó, a nivel mundial, USD 1, 341 millones de dólares; causó mayor impacto en los fans debido a que esta reveló más detalles sobre los padres del personaje que interpretó Daniel Radcliffe e incursionó nuevos elemento en la trama y personajes.

“Las descripciones de los dementores son muy oscuras y quería transmitir esa sensación de que los dementores devoran toda la energía, de que estaban devorando toda la esencia de Harry, pero creo que lo más importante era la actuación de Dan”, señaló Cuarón.

Cuarón destacó la actuación de Daniel Radcliffe en una de las escenas más importantes dentro de la tercer entrega de la franquicia (Foto: EFE/Daniel Deme/Archivo)

Aunado a ello, el mexicano destacó la interpretación de Radcliffe y parte del resto del elenco en una de las escenas clave dentro de la película.

“Nunca filmé una escena con un elenco tan increíble. Es una escena muy larga. Es una escena en la que hay muchos gritos dentro de la misma. Fue muy divertido. Es una escena intensa porque hay muchas cosas en juego y se nota que Ruppert, Emma y Dan estaban muy comprometidos con la escena. Me encanta, tengo recuerdo hermosos de esa escena”, confesó.

Por su parte, Waton, Radcliffe y Grint mencionaron que una de las tareas que Cuarón les encomendó fue escribir un ensayo sobre sus personajes. Los tres protagonistas de la historia resaltaron la importancia que este hecho tuvo durante la grabación, sin embargo, el director reveló que actor no la realizó.

“Ruper no escribió nada y le pregunté: ‘Rupper, ¿dónde está tu tarea?’. Me respondió: “Bueno, pensé que Ron (personaje al que interpretó) no haría la tarea, así que no la hice’. Ruper es Ron, es igual a Ron 100%. Emma es actriz por naturaleza, se prepara mucho. La verdad es que son muy buenos actores”, finalizó Cuarón su intervención.

