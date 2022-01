Quiénes son las celebridades que continúan generando una fortuna aun después de su muerte

Fotos: Archivo web

El medio del espectáculo ha sido marcado permanentemente con la presencia de icónicos actores, actrices, músicos y escritores que lamentablemente han fallecido, sin embargo sus obras siguen trascendiendo de generación en generación, produciendo una fortuna aún después de la vida.

En 2021, el escritor de Charlie y La fábrica de Chocolates, Roald Dahl, ha encabezado la lista, pues sus obras tendrán una nueva adaptación que llegarán próximamente a las pantallas de los televidentes, que le han dejado una fortuna al autor.

El escritor de Charlie y la Fabrica de Chocolates acumuló una fortuna de 513 millones de dólares. (Photo by Tony Evans/Getty Images)

Roald Dahl

El autor de obras como Charlie y la Fábrica de Chocolates, James y el durazno gigante y Matilda, falleció el 23 de noviembre de 1990 y aunque el escritor no logró vivir para gozar de la fortuna que acumularon sus obras en vida, éstas encabezan la lista de los famosos fallecidos más ricos con una fortuna que asciende a más de USD 513 millones.

Este año, Netflix pagó USD 684 millones (591.642.900,00 euros) por la Roald Dahl Story Company, con la que planea realizar diversas adaptaciones de los libros de Dahl para su plataforma de streaming.

Además, para el año 2023, la cinta Wonka, protagonizada por Timothée Chalamet, promete ser un éxito taquillero garantizado que dejará aún más ganancias al escritor de la obra de la Fábrica de Chocolates.

El cantante Prince logró generar ganancias de más de 120 millones de dólares. (The Washington Post/AP Photo/Liu Heung Shing)

Prince

El cantautor de Purple Rain, ocupa el segundo puesto entre la lista de celebridades fallecidas con más ingresos, pues gracias a la venta del 43 % de su propiedad, a la empresa de gestión y publicación musical Primary Wave, incluyendo su catálogo con éxitos como When Doves Cry y Little Red Corvette, logró generar ganancias de más de USD 120 millones.

Prince Rogers Nelson, mejor conocido como Prince, falleció el 21 de abril de 2016 a causa de una sobredosis del analgésico fentanilo, según el último reporte forense de su autopsia.

“La oficina del forense ha concluido la investigación sobre la muerte de Prince Rogers Nelson y por esta vía difunde los datos públicos sobre la misma”, afirmó el comunicado compartido por la oficina del forense del Medio Oeste.

El llamado “Rey del Pop”, Michael Jackson, acaparó el tercer lugar de esta lista con una fortuna que ascendió a más de 75 millones de dólares (Photo by Chris Walter/WireImage)

Michael Jackson

El llamado “Rey del Pop”, Michael Jackson, acaparó el tercer lugar de esta lista con una fortuna que ascendió a más de USD 75 millones gracias a las regalías de sus obras musicales como Thriller.

A finales de 2019, The Blast, medio digital de noticias de celebridades, reveló que desde la fecha de su muerte hasta el año previo a la pandemia el cantante acumulaba una fortuna de USD 1.700 millones y desde hace más de ocho años, el cantante figura en la lista de la revista Forbes de las celebridades fallecidas con más ingresos

Michael Jackson heredó un catálogo musical en el que incluye melodías de Ray Charles, Elvis y Aretha Franklin, le dio a Jackson un gran impulso este año al atraer una nueva inversión de USD 30 millones durante 2021. Su propia discografía de éxitos, incluyendo Billie Jean, Beat it y Rock With You, acumularon 1.300 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

El creador del mítico personaje animado Snoopy ocupó el cuarto puesto de este conteo, con una fortuna que ascendió tan solo en 2021 a más de 40 millones de dólares. (Photo by CBS Photo Archive/Getty Images)

Charles Schulz

El creador del mítico personaje animado Snoopy ocupó el cuarto puesto de el conteo que analizó Forbes, con una fortuna que ascendió tan solo en 2021 a más de 40 millones de dólares.

Charles Schulz falleció el 12 de febrero del año 2000 gracias a un cáncer de colon cuyas metástasis ya se habían extendido, pero la historieta de Charlie Brown y su grupo de amigos (Peanuts), se mantienen vigentes hasta la fecha con una nueva adaptación cinematográfica y la venta masiva de mercancía oficial de la pandilla de amigos de Snoopy.

Schulz poseía un humor irónico, sarcástico y con un aire de nostalgia que en ocasiones sabía mezclar con la fantasía y la realidad, lo que hizo que sus personajes fueran más accesibles para el público, pues era fácil identificarse con las vivencias de Charlie Brown.

El creador de los míticos personajes como El Grinch, El Lórax, El Gato con Sombrero, Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, recaudó en 2021 más de 35 millones de dólares gracias a sus míticas fábulas infantiles. (Photo by Gene Lester/Getty Images)

Dr. Seuss

El creador de los míticos personajes como El Grinch, El Lórax, El Gato con Sombrero, Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, recaudó en 2021 más de USD 35 millones gracias a sus míticas fábulas infantiles.

Tan solo la historia del ¡Cómo el Grinch se robó la navidad!, se ha convertido en uno de los filmes clásicos de navidad de generación en generación, logrando que el mítico personaje verde se convierta en un referente a la cultura pop actual.

Theodor Seuss Geisel falleció el 24 de septiembre de 1991, dejando todo un legado de personajes memorables, así como un parque de diversiones temático que sigue aportando regalías a la fortuna del escritor.

Bing Crosby se posicionó en esta lista de famosos gracias a que su patrimonio vendiera una participación en las regalías de sus grabaciones maestras, incluidas sus más de 1.600 canciones, su nombre y su imagen, por aproximadamente 30 millones de dólares Foto (Cummings Archives/Redferns)

Bing Crosby

El cantante estadounidense Bing Crosby se posicionó en esta lista de famosos gracias a que su patrimonio vendiera una participación en las regalías de sus grabaciones maestras, incluidas sus más de 1.600 canciones, su nombre y su imagen, por aproximadamente USD 30 millones.

Crosby falleció un 14 de octubre de 1977 y su legado con la canción navideña White Christmas, sigue vigente, pues la canción acumula hasta la fecha más de 318.034.232 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en una de las canciones de navidad más reproducidas en la plataforma.

Tan solo en 2020, la canción navideña de Crosby fue reproducida en las plataformas de streaming por más de 87 millones de veces, lo que incluso logró que la melodía ingresara al Billboard Hot 100 durante las fiestas decembrinas de ese año.

El cantante estadounidense recaudó más de 30 millones de dólares en 2021 y se espera que para 2022, las regalías del cantante se vean beneficiadas gracias a The Elvis Presley Channel. Elvis Presley (1935-1977), American rock 'n' roll legend.

Elvis Presley

El llamado “Rey del Rock&Roll”, promete escalar para el próximo año esta lista, pues actualmente se encuentra en producción una película biográfica en la que se especuló que el cantante británico Harry Styles, interpretaría al músico, sin embargo, el actor Austin Butler, fue el encargado de caracterizar al personaje de Elvis en la película.

El cantante estadounidense recaudó más de USD 30 millones en 2021 y se espera que para 2022, las regalías del cantante se vean beneficiadas gracias a The Elvis Presley Channel.

Netflix estrenará una serie animada para adultos llamada “Agent King”, en la que Elvis explorará una historia alternativa en la que fingió su propia muerte para luchar contra el crimen con un programa secreto de espionaje del gobierno.

El deportista Arnold fue uno de los golfistas más reconocidos en el mundo del deporte y sus ganancias en 2021, se vieron reflejadas en las ganancias que generó a la bebida que patentó, pues le dejó al deportista más de 27 millones de dólares en ganancias. Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports

Arnold Palmer

El deportista Arnold fue uno de los golfistas más reconocidos en el mundo del deporte y sus ganancias en 2021, se vieron reflejadas en las ganancias que generó a la bebida que patentó, pues le dejó al deportista más de USD 27 millones de dólares en ganancias.

El acuerdo que Palmer firmó con Arizona Beverages por su bebida de té helado con limonada del mismo nombre genera millones, y su nueva versión tuvo un crecimiento acelerado del 15% en las ventas este año, según Molson Coors, recoge Forbes.

Palmer falleció el 25 de diciembre de 2016 y sigue siendo recordado por los aficionados del golf como una leyenda del deporte. En todos los torneos a los que se presentaba, el golfista atraía al mayor número de espectadores, quienes eran conocidos como Arnie’s Army (el ejército de Arnie) que no le abandonó nunca, ni siquiera cuando a los 75 años se despidió del golf jugando en 2004.

Uno de los letristas más populares en la industria musical, Gerry Goffin, falleció 19 de junio de 2014, dejando todo un legado musical que sigue presente hasta nuestros días Photo of Gerry GOFFIN; Posed headshot, (Photo by Charlie Gillett Collection/Redferns)

Gerry Goffin

Uno de los letristas más populares en la industria musical, Gerry Goffin, falleció 19 de junio de 2014, dejando todo un legado musical que sigue presente hasta nuestros días con éxitos como Savin ‘All My Love for You, que fue interpretada por Whitney Houston.

El letrista coescribió más de 50 éxitos con la prolífica cantante y compositora Carole King durante su matrimonio, que fueron grabados por artistas como The Shirelles, The Drifters, Bobby Vee y Steve Lawrence.

En 1990, ingresó en el salón de la Fama del Rock’n’Roll y es recordado por ser uno de los letristas más icónicos de la cultura pop.

Jenny Rivera y Marylin Monroe han sido dos de las 5 mujeres que han aparecido en el listado de Forbes de las celebridades fallecidas con más ingresos. FOTO: FERNANDO CARRANZA /ARCHIVO /CUARTOSCURO.COM/ October 1951: American film actress Marilyn Monroe (1926 - 1962). (Photo by Keystone/Getty Images)

Las mujeres fallecidas más ricas

El listado de la revista Forbes ha sido blanco de las críticas en los últimos años, pues únicamente cinco mujeres han aparecido en la lista desde 2001, siendo Marylin Monroe y Jenny Rivera, algunas de las personalidades femeninas presentes en este listado.

Sin embargo, en los últimos años, la pandemia por el Covid-19 ha afectado gravemente a las regalías y ganancias de algunos famosos, pues algunas de ellas dependían de los museos dedicados en su honor, por lo que al estar cerrados, las ganancias se vieron afectadas.

Así mismo fue como las ganancias de la cantante Whitney Houston se vieron afectadas, pues el museo Whitney Museus of American Art, tuvo que cerrar en 2020 y parte del 2021 debido a la pandemia, sin embargo, en 2019 la cantante generó poco más de US$9,5 millones por la venta de bienes raíces y reproducciones musicales

