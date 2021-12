Diez años después, se confirmó el divorcio de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver: cuánto dinero había en juego

Tras firmar el divorcio, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se repartirán aproximadamente 400 millones de dólares en partes iguales (Reuters)

La estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger y la periodista Maria Shriver han decidido firmar el divorcio tras una década de arduas negociaciones por una fortuna valuada en unos 400 millones de dólares. Los términos del acuerdo no se hicieron públicos.

La ex pareja, que contrajo matrimonio en 1986 y tienen cuatro hijos en común, sellaron el acuerdo a principios de mes, pero no ha sido hasta ahora cuando el Tribunal Superior de Los Ángeles ha confirmado la noticia. La ex pareja acordó la fortuna en partes iguales.

Shriver, sobrina de John F. Kennedy, solicitó el divorcio en 2011 después de 25 años de matrimonio y tras conocerse que el ex gobernador de California mantuvo un romance con su empleada doméstica, la guatemalteca Mildred Patricia “Patty” Baena. Fruto de esa relación extramatrimonial nació Joseph Baena en octubre de 1997, apenas unos días después de que Shriver diera a luz a su cuarto hijo con Schwarzenegger, Christopher.

Cuando la infidelidad salió a la luz, el actor no tuvo más remedio que admitirla. Desde ese momento, se inició un largo y complejo proceso judicial que se retrasó diez años por los millones que había en juego.

“Es una situación muy difícil para él. Es una situación muy difícil para mis hijos”, declaró el actor en una entrevista en 2015, en referencia a dicha paternidad. “Fue duro para todos. Pero ha sucedido y ahora tenemos que resolverlo, ¿verdad?”, agregó

Momentos felices de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver (Foto: WireImage)

Entre los motivos que justifican la larga espera está el complicado reparto patrimonial de los bienes del matrimonio ya que no existía un acuerdo prenupcial, como revela TMZ. Y, aunque el acuerdo es confidencial, el medio estadounidense asegura que el desliz le ha costado al actor más de 200 millones de dólares -la mitad de su fortuna- además de otros bienes.

Pese al escándalo, el protagonista de “Terminator”, de 74 años, y Shriver, de 66 años, han mantenido cierta cordialidad por el bien de sus hijos y se los ha podido ver juntos en diversas celebraciones familiares.

Arnold Schwarzenegger con su ex esposa y sus cuatro hijos

Joseph Baena , de 24 años, y Schwarzenegger han estrechado lazos en los últimos años.

Es el único de los cinco hijos del actor que parece haber cultivado los intereses de su padre ya que además de su afición por el fisicoculturismo, el joven está dando sus primeros pasos como actor y ya está filmando su primera película, “Lava”.

A través de sus rede sociales, el joven comparte momentos que disfruta con su famoso padre. No obstante, no hay imágenes de él con sus medios hermanos: Christina, Patrick, Christopher y Katherine, quien se casó hace dos años con el actor Chris Pratt.

Baena no supo que su padre era Arnold Schwarzenegger hasta los 14 años.

Arnold Schwarzenegger con su hijo Joseph Baena (@projoe2)

Recientemente, Joseph Baena reveló por qué no quiere usar el apellido de su padre: “Estoy enfocado en construirme a mí mismo A mi padre lo admiro mucho”.

“Ha influido en muchas cosas: el camino que he tomado con la actuación, con el deporte y con muchas otras cosas que estoy haciendo gracias a él”, aseguró dejando en claro que tiene una muy buena relación con su padre, pero se niega a tener oportunidades laborales por ser “el hijo de...”.

Seguir leyendo: