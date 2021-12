Britney Spears confesó que no está preparada para volver a la música: “No tienen ni idea de las cosas horribles que me han hecho”

Britney Spears en los Billboard Music Awards de 2016 (Getty Images)

Britney Spears ha señalado que aún no está preparada para volver a hacer música después de 13 años bajo una tutela que le quitó el control de sus asuntos personales y empresariales y que la dejó asustada respecto al manejo de la industria del entretenimiento.

Spears, de 40 años y quien el mes pasado fue liberada de la disposición judicial de 2008 solicitada por su padre, dijo en una extensa publicación en Instagram que quería “presionarme un poco más y hacer cosas que me asusten, pero no demasiado” en 2022.

”Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!”, escribió Spears, que actuó por última vez en público en octubre de 2018.

“No hacer más mi música es mi forma de decir ‘ándate a la mierda’ en cierto sentido, cuando en realidad sólo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar”, añadió la intérprete de “Toxic”.

La batalla de Britney Spears por su libertad fue quizás una de las noticias comentadas en Hollywood y en el mundo en 2021. Después de numerosos documentales que cubrían el drama legal y familiar de la estrella del pop, la jueza Brenda Penny la liberó de la tutela judicial de casi 14 años en el mes de noviembre. Finalmente, Jamie Spears perdió el control sobre su hija.

Los fans de Britney Spears celebran el fallo judicial a favor de la cantante (Reuters)

Jamie Spears ha dicho que su único objetivo era ayudar a su hija a rehabilitase después que sufriera una crisis mental en 2007 y que siempre actuó en su mejor interés.

La artista, que ha vendido más de 100 millones de discos, ha recuperado su autonomía y pronto podrá hacer uso de su patrimonio de 60 millones de dólares, una situación radicalmente diferente a la de hace unos meses, cuando tenía que pedir permiso para salir de casa y gastar su dinero.

El mundo del espectáculo se unió para celebrar en las redes sociales la liberación de Britney. “La libertad es un derecho humano. Mi corazón está sonriendo por ti, Britney. Te quiero, tus fervientes fans te quieren y el mundo necesita tu brillantez. ¡Feliz día de la Britneypendencia!”, escribió la actriz y cantante Cher en su cuenta de Twitter.

“Hoy se ha hecho historia. ¡Britney es libre!”, compartió Asghari en una publicación acompañada de una imagen con fondo rosa y una sola palabra en negro: “Libertad”.

Britney Spears y Sam Asghari (EFE)

El New York Times despertó a principios de este año un renovado interés por Spears con una producción, “Framing Britney Spears”, que aportaba una visión perturbadora de su fama y del constante escrutinio al que estuvo sometida. El documental daba la vuelta al relato que la retrataba como una estrella joven e inconsciente que se descarrió en 2008, cuando perdió la custodia de sus hijos, se rapó la cabeza e ingresó en una clínica de rehabilitación.

Nadie sabe si volverá a los escenarios pero, como señaló su abogado, el ex fiscal Mathew Rosengart, en la puerta de los juzgados: “Lo que sigue ahora para Britney depende de una sola persona: Britney”.

En su horizonte inmediato destaca su compromiso con Sam Asghari, un entrenador personal y bailarín al que conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip “Slumber Party”.

(Con información de Reuters)

