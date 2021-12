José Joel explotó contra Sarita Sosa por la supuesta venta de artículos propiedad de José José

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

José Joel se lanzó contra Sarita Sosa por que supuestamente se encuentra vendiendo algunos artículos que fueron propiedad de José José, tales como prendas de ropa y premios. El primogénito del cantante argumentó que su media hermana no podrá efectuar la venta de la casa de su padre debido a que no es la heredara.

José José perdió la vida el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años de edad. Su fallecimiento estuvo envuelto en la polémica debido a los problemas familiares que, desde hace varios años, existen entre José Joel y Marysol Sosa con su hermana menor, pues les habría limitado la comunicación con el “Príncipe de la canción”.

Las cosas empeoraron tras la partida del famoso intérprete mexicano, pues los hermanos rompieron contacto. Entre dimes y diretes, José Joel tuvo un encuentro con los medios donde habló sobre la información que tiene respecto a la venta de algunas prendas de su padre que supuestamente habría vendido Sarita.

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

“Nos enteramos que esta vendiendo los trajes de mi papá, que está vendiendo los discos, que esta vendiendo los premios... que se pongan a trabajar, por amor de Dios”, declaró ante las cámaras de Hoy.

Respecto a la propiedad inmobiliaria que tenía José Rómulo Sosa en Estados Unidos, su primogénito señaló que no podrá ser adquirida por ninguna persona sin la autorización de la heredera, quien en este caso sería Anel Noreña. Hace unos meses trascendió que Sarita estaría buscando un comprador para la casa, sin embargo se desconoce la situación..

“Insiste en vender la propiedad, estamos averiguando, porque no creo que la haya podido vender, porque está el nombre de mi papá, pudo haber intentado, pudo haber ahí un chanchullo, alguien le pudo haber dicho que sí, pero después le dijeron ‘oye, pero esto está en el testamento’ qué se yo”, añadió.

José Joel mencionó que tanto él como su hermana y su madre están buscando una solución de la mano de sus abogados, por lo que confían en que determinado momento se aclare todo. Además, indicó que su familia no quiere apresurar las cosas, pero en determinado momento estarán en defendiendo su patrimonio en Estados Unidos.

“Ya tiene un pie en la cárcel porque esta niña no tiene derecho a estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en algo que no le corresponde. Vamos a procurar el poder llegar y el poder ver a quién se le vendió, quién lo tiene, si los podemos recuperar, pues son artículos que deben estar en un museo”, aseguró.

Hasta el momento se desconoce cuáles habrían sido los artículos específicos que habría puesto en venta la hija menor del “Príncipe de la canción” y ella no ha dado declaraciones al respecto.

(Foto: Instagram/@anel_norenamx)

Hace unos meses, Anel Noreña confirmó que ella era la heredera universal de José José de acuerdo con el último testamento que hizo el cantante en México. En entrevista para Ventaneando, la vedette explicó el último paso para poder acceder a la herencia del cantante es el reconocimiento del documento ante sea reconocido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sobre el proceso de reconocimiento del testamento en Estados Unidos, Anel compartió que se encuentra a la espera de una cita en el juzgado. Una vez teniéndola, viajará para seguir con el protocolo correspondiente y fungir como heredera universal de José José.

Cabe recordar que José José estuvo casado en tres ocasiones durante toda su vida. Su primer matrimonio fue con Natalia Herrera Calles, nieta del ex Presidente de México Plutarco Elías Calles. Después se unió con Anel Noreña, con quien procreó dos hijos y, finalmente conoció a Sara Salazar, de cuya relación nació Sarita.

