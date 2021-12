Matthew McConaughey sorprendió a Reese Witherspoon: le confesó que estuvo enamorada de ella

Matthew McConaughey le confesó a Reese Witherspoon que estuvo enamorado de ella

Matthew McConaughey y Reese Witherspoon fueron al programa ‘Ellen DeGeneres Show’ para hablar del lanzamiento de “Sing 2″, película animada que los tiene a ambos como protagonistas. Durante la charla, el actor ganador del Oscar terminó confesando que estuvo enamorado de Reese cuando era joven. Una declaración que la actriz no se esperaba.

Ellen DeGeneres les consultó cuál fue el primer famoso del cual se enamoraron o que les gustó y Reese contó que fue Jim Morrison de The Doors. Luego la actriz aclaró que en realidad tuvo un amor platónico por Val Kilmer. Acto seguido, cuando fue el turno de responder de Matthew, él dijo: “Yo estaba un poco enamorado de la joven que está sentada a mi izquierda”, sorprendiendo a su compañera con su declaración.

“Ella fue uno de mis primeros amores imposibles y si has visto la película (haciendo referencia al filme ‘The Man in the Moon’ de 1991), es inevitable no estar enamorado de ella”, se sinceró el actor ante la atenta mirada de Witherspoon, que se encontraba sentada a su lado. Y para que no queden dudas sobre, reafirmó: “Es verdad. Es una historia real”.

Así fue como McConaughey le confesó su amor a la actriz, frente a todo el mundo, en el popular programa de televisión. Dicha revelación dejó a la ganadora del Oscar atónita: “¡¿Qué?! ¡Qué alguien anote esto!”, exclamó ella ante la confesión de su compañero y amigo.

El momento en que Matthew McConaughey confiesa que uno de sus primeros amores platónicos fue Reese Witherspoon

Tras la revelación inesperada, los actores se dieron cuenta de, pese a que compartieron cartel en tres películas, nunca aparecieron juntos en una misma escena. “Creo que la gente quiere vernos juntos en una película real”, dijo la actriz estadounidense.

El actor estuvo de completamente de acuerdo con su compañera y afirmó que la historia que acababa de contar sería un buen argumento para una comedia romántica.

McConaughey, de 52 años, contó también que, pese a no haber compartido el set, se cruzaron por primera vez en 2006, luego de que ella se alzara con un Oscar por su trabajo en el drama “Johnny & June, pasión y locura”. “Nos encontramos en un restaurante en Beverly Hills, nos dijimos ‘hola’ y compartimos un trago”, relató él. “Recuerdo que me felicitaste por mi premio”, agregó Whiterspoon, que aseguró que tiempo después conocieron a sus respectivas parejas e hijos, y así se volvieron más cercanos.

“Quiero contar que Matthew robó mi corazón el día de mi casamiento”, relató la actriz. “Ese día, él bailó con todas las invitadas que tenían más de 65 años... Ese es el tipo de persona que es. Mi madre podría haber muerto ese día”, recordó entre risas.

Witherspoon estuvo casada con el actor Ryan Phillippe, con quien tuvo dos hijos, Ava y Deacon. Se separaron en 2007 después de ocho años de matrimonio. La actriz está casada desde 2011 con Jim Toth y son padres de un niño llamado Tennessee, de 8 años.

En tanto, McConaughey disfruta de su matrimonio con la modelo brasileña-estadounidense Camila Alves, de 39 años, desde 2012. Son padres de Levi, Vida y Livingston.

