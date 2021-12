Exatlón México: Emilio González fue el eliminado de esta semana

(Foto: Instagram: @exatlonmx)

El domingo 19 de diciembre tuvo lugar el duelo de eliminación del Exatlón México, en donde los atletas de Guardianes Heber Gallegos, Antonio González y Emilio González (Spartacus) tuvieron que dejar de lado su amistad y demostrar sus habilidades para evitar ser eliminados.

Emilio estuvo en desventaja en todos los duelos, perdiendo los duelos individuales, lo que lo llevó a la expulsión de la competencia en las playas dominicanas.

“Muy buena competencia, hermanos. Honestamente no tengo nada qué decir más que gracias. Son personas increíbles, los honro, dimos todo. Honestamente nunca imaginé estar aquí. Se me dio la oportunidad y la aproveché al máximo, me enseñó muchas cosas de mi y cosas que pensé que no estuvieran, salieron. Me voy tranquilo contento y feliz por la oportunidad. Les quiero decir ‘rífense’, se que tienen todo para llegar al final”, comentó Emilio antes de abandonar la competencia.

(Foto: Instagram: @exatlonmx)

Ante la salida de Emilio, los usuarios de Twitter que seguían en vivo la competencia, celebraron la salida de “Spartacus”, pues la mayoría de los usuarios coincidió en que el atleta presumía de sus habilidades y su alto rendimiento, pero eso no fue suficiente para salvarse de la competencia.

“Bye, bye ridículo. Nadie te va a extrañar”, “Ups el que iba a sacar uno por uno a los azules”, “No que Emilio no iba a descansar hasta eliminar a todos los Azules, al final demostró que sólo sabía hablar y no competir que bueno que se eliminó”, son algunas de los comentarios que hicieron los seguidores del show ante la salida de Emilio.

Entre los internautas y seguidores del programa, se rumora que el equipo rojo se encuentra bajo crisis, pues es la segunda ocasión en la que el equipo enfrenta el duelo de eliminación.

(Foto: Instagram: @exatlonmx)

Los atletas del equipo rojo se vieron orillados a lanzar una dura crítica ante sus compañeros de equipo gracias a su rendimiento de las últimas semanas, especialmente por parte de Nataly Gutiérrez, quien lanzó un duro mensaje hacia sus compañeros antes de la ronda de eliminación.

“Estoy hasta aquí de que seamos nosotros los que nos encontramos en estas circunstancias y no ellos. Sinceramente ellos están muy cómodos, están crecidos y no sé que están haciendo, pero algo están haciendo mucho mejor que nosotros que les está funcionando... sean nuevos, no me importa, si viene otro nuevo, no me interesa, todos y cada uno de nosotros tenemos que contribuir a que estas cosas y estas situaciones no vuelvan a suceder”, comentó molesta la atleta del equipo de Guardianes.

Por primera vez en la historia del Exatlón México, tuvo una carrera de relevos triples en donde los Guardianes, Conquistadores y Leyendas se enfrentaron en la Batalla de los Héroes.

(Foto: Instagram: @exatlonmx)

Las Leyendas no iniciaron la carrera de la mejor forma; sin embargo terminaron posicionándose como los ganadores gracias a las habilidades de Heliud, Keno y Aristeo. Conquistadores logró cuatro unidades, mientras que Guardianes se quedaron en dos, durante la competencia de la semana 18.

Durante la competencia de la semana pasada, Jahir Ocampo, miembro del equipo de Leyendas en el Exatlón, sufrió una aparatosa caída después de haberse enfrentado en contra de Patricio Araujo, del equipo Guardianes, durante una competencia de resistencia y el equipo de los Conquistadores tuvo que enfrentarse a un duelo de eliminación, en donde Maura Martínez termino siendo la atleta que tuvo que despedirse de la competencia.

SEGUIR LEYENDO: