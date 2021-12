Gustavo Adolfo Infante se defendió tras confundir a Vicente Fernández con Pedro Infante

Gustavo Adolfo admitió su error (Fotos: Twitter/Instagram @_vicentefedz/@pedro_infante_official)

Luego de que causó revuelo el error de Gustavo Adolfo Infante al confundir a Vicente Fernández con Pedro Infante, el conductor decidió hablar al respecto el pasado viernes en el programa De primera mano.

Primero, el periodista de espectáculos contó como fue su jornada de trabajo durante la cobertura: “No me estoy justificando porque no hay manera. El domingo volamos a Guadalajara, un vuelo que salió una hora tarde. Llegamos allá, rentamos una camioneta y nos fuimos directamente al rancho Los 3 Potrillos y ahí empezó mi trabajo. Aclaro que no me vengo a quejar”.

“Me aventé el primer enlace a las 7:30 de la noche. Al otro día, a las 6 de la mañana, me aventé uno con Paco Zea. Luego, a las 9:30 de la mañana con Sale el sol y ahí ya estaba adentro de la Arena VFG. Después realicé mi programa de Facebook y YouTube y en la noche con Ciro. Estuvo pesadito pero era mi obligación decir bien las cosas”, añadió.

Gustavo Adolfo reconoció que fue un terrible error pero también dejó en claro que no estaba ni borracho ni drogado. El presentador de televisión pidió respeto y seriedad a los temas relacionados con Vicente Fernández, ya que han surgido especulaciones acerca del día exacto de su muerte o de una posible pelea entre Anette Cuburu y Mara Patricia Castañeda.

El famoso contó su rutina de trabajo y admitió que se equivocó (Foto: Twitter)

Asimismo, recalcó que ese tema lo tienen que dejar en el olvido y que su error ya pasó. “Yo lo vi después y me reí. La primera persona que terminando el enlace me habló fue Verónica, mi esposa. Está en todo TikTok, todo YouTube, en todas las redes sociales. Pero finalmente ni me regañaron ni me corrieron ni me castigaron”, dijo sobre su confusión.

“Lo importante no es si yo me equivoqué. Ojalá que nos caiga el veinte que no somos nosotros el centro de atención”, declaró con seriedad Gustavo Adolfo.

Recordemos que la familia de Vicente Fernández preparó un homenaje especial para despedir al cantante en la Arena VFG en Guadalajara, asistieron las personas más allegadas, al igual que amigos, fans y varios medios de comunicación y en plena cobertura Gustavo cometió un error muy grande.

Aunque en un inicio el presentador de televisión narró todo lo que había a su al rededor y describió el ambiente del lugar y mencionó: “Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Arena Vicente Fernández Gómez, quien fue una gran estrella, gran figura de la música, dicen que es el cuarto gallo después de Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís y ahora se suma Vicente”.

Gustavo se equivocó y mencionó a Pedro Infante en vez de Vicente Fernández (Foto: Instagram/@gainfante)

“Estamos viendo la Virgen de Guadalupe, hay un crucifijo y a la derecha está el féretro de Pedro Infante, está el símbolo de Vicente Fernández Gómez y en la parte de arriba la bandera de México”, dijo el famoso.

A pesar de que los integrantes del programa se encontraban en el estudio hicieron gestos de sorpresa al escuchar el error, no mencionaron algo al respecto y fingieron que nada ocurrió, ya que Gustavo Adolfo continuó relatando lo que se vivía y recordando al cantante.

En redes sociales no pasó desapercibido lo que comentó el conductor y mostraron su inconformidad algunos usuarios. “Eso le pasa por ser como es”, “Los nervios lo traicionaron, pensó que lo iban a sacar con todo y camarógrafo”, “Sus compañeros no lo corrigieron ni le dijeron nada”, “Que horror y lo peor es que se cree tanto”, fueron algunas de las palabras que escribieron los internautas.

