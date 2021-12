El día que Alejandro Fernández decidió no volver a cantar con su padre

Alejandro Fernández fue quien habría tomado dicha decisión (Foto: AP Photo/Marco Ugarte)

Tras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, han circulado en redes sociales diversos fragmentos de distintas entrevistas que dio “el Charro de Huentitán” a lo largo de su vida artística. Una de las que más ha destacado es la que tuvo con la periodista Adela Micha en la cual reveló el porque su hijo, Alejandro Fernández, decidió dejar de cantar a su lado.

La confesión de Vicente se dio luego de que mencionara lo orgulloso que se sentía por la trayectoria del “Potrillo”. Asimismo, comentó que a él no le parecía adecuado que Alejandro Fernández interpretara temas del género pop.

“Un día me dijo: ‘oye, papi, yo no quiero ya cantar contigo’, vieras que feo sentí”, contó Vicente Fernández. “Le dije: ‘bueno, explícame por qué'. ‘Es que cuando cantó contigo, pues sí, me quieren porque soy tu hijo, pero cuando llevo cinco o seis canciones, veo que me la están rayando los de la primera fila’, y lo entendí”, añadió el legendario cantante.

Cabe mencionar que uno de los videos que se ha viralizó durante los últimos días fue en el que se ve a Alejandro Fernández durante uno de sus últimos conciertos del Auditorio Nacional de la Ciudad de México llorando mientras interpretaba Acá Entre Nos. Dicho material audiovisual se grabo previo a la pérdida de “el Charro de Huentitán”.

Alejandro Fernández no cantar con su padre por los fans de Don Chente (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

Sin embargo, otros de los momentos más sensibles que se ha visto del “Potrillo” en redes sociales fue el emotivo mensaje que lanzó tras el fallecimiento de su padre.

“Creo que esta es una de las noches más difíciles y creo que el amor y la música es medicina. Siempre he creído en los milagros”, comentó “El Potrillo” en medio de su concierto en el llamado “Coloso de Reforma”. Alejandro recordó que su padre ha estado en dicho escenario y pidió los mejores deseos, según el video recuperado por Venga la Alegría.

El deceso de Vicente Fernández ocurrió luego de que el intérprete de Hermoso cariño pasara cuatro meses hospitalizado debido a complicaciones derivadas de la caída que sufrió en agosto.

“En Paz Descanse Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, fue el mensaje que se publicó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Vicente Fernández reveló en 2020 que tenía mucho material grabado (Foto: AP/Claudio Cruz, archivo)

Su muerte conmocionó profundamente a sus millones de fans, a sus colegas y sobre todo a su familia, de acuerdo con los reporteros que acudían a recibir el parte de salud, sus hijos y nietos llevaban un par de días reuniéndose en el hospital Country 2000 de Guadalajara, sitio donde falleció el cantante.

La salud de este artista de talla mundial decayó desde el pasado 9 de diciembre, fecha en que se reportaron algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva el pasado 1 de diciembre. Cabe señalar que Vicente Fernández se encontraba hospitalizado desde el 9 de agosto de este año tras sufrir una caída.

A pesar de su muerte, la larga y premiada trayectoria de Vicente Fernández aún no llega a su fin, pues a finales de 2020 anunció que tenía muchísimo material preparado en su famoso rancho Los tres potrillos: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”.

