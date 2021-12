Kim Kardashian aprobó un examen clave y quedó a un paso de convertirse en abogada

Kim Kardashian llegando a la Met Gala en Nueva York, EEUU en 2018 (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Kim Kardashian no para de trabajar, pero tampoco de estudiar: después de tres intentos fallidos, la mediática ha superado un obstáculo clave en su intento de convertirse en abogada.

Kardashian, de 41 años, dijo en Twitter que había aprobado una examen para estudiantes de Derecho de primer año de California, una prueba de un día de duración que se exige a los aspirantes a abogados en el estado que no toman el camino tradicional de asistir a una escuela de derecho acreditada.

“Pasé el examen”, escribió Kim a sus 70,7 millones de seguidores, publicando fotos de ella posando con un mono azul brillante. “Me miro al espejo y estoy orgullosa de la mujer que veo. Para quien no lo sepa, esto no ha sido fácil para mí”.

Aprobar el examen -más conocido como “baby bar”- significa que Kardashian puede continuar sus estudios en derecho y podrá hacer la prueba final para ser abogada.

“Reprobé este examen tres veces en dos años, pero cada vez me reforcé y estudié más duro y probé de nuevo, hasta que lo hice”, dijo. La prueba de primer año incluye cuatro ensayos y un cuestionario de opciones múltiples de 100 preguntas sobre contratos y derecho penal.

En 2019 la ex esposa del rapero Kanye West dio a conocer que estaba estudiando para convertirse en una abogada a través de lo que se conoce como el Programa de Estudio de la Oficina de Derecho, en el que aspirantes a abogados se entrenan bajo la supervisión de un abogado o juez con experiencia.

California se encuentra entre el puñado de estados que tiene un programa de este tipo y es el único con un examen para estudiantes de primer año. Las estadísticas muestran que solo 20-25% de los candidatos pasan este examen.

“Me dijeron los mejores abogados que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de Derecho, pero era mi única opción y se siente taaaan bien estar aquí y en mi camino para lograr mis metas”, escribió.

Kim Kardashian (Foto: EFE)

Kardashian continuó agradeciendo al comentarista de CNN Van Jones por convencerla de que estudiara Derecho, así como a los abogados Jessica Jackson y Edy Haney y a sus profesores, Sam Farkas y Chuck Shonholtz.

La información sobre la tasa de aprobación del examen del 26 de octubre al que se presentó Kardashian no estaba disponible todavía, pero sólo el 21% de los que se presentaron al examen en junio lo aprobaron. El Colegio de Abogados de California dijo que los resultados del examen son confidenciales y que no podía confirmar que Kardashian aprobó.

Kardashian, cuyo padre Robert Kardashian formó parte del equipo de defensa de O. J. Simpson durante su juicio por asesinato en 1995, ha dicho anteriormente que quiere convertirse en abogada para trabajar en la reforma a la justicia penal.

Refiriéndose a su difunto padre, escribió: “Sé que mi padre estaría muy orgulloso y en realidad estaría muy sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio”.

Kardashian terminó la publicación con un mensaje positivo para los fans que trabajan por alcanzar sus propias metas. “La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando te aferras a un hilo, puedes hacerlo”, escribió. “¡Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado!”.

(Con información de Reuters)

Seguir leyendo: