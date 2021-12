El nuevo James Bond podría ser un personaje no binario

Daniel Craig se retiró del personaje con "No Time To Die" (Reuters)

El retiro de Daniel Craig del papel de James Bond tiene a los cinéfilos y fanáticos del espía preguntándose desde hace más de dos años qué rumbo puede tomar la saga del agente 007. ¿Seguirá siendo británico? ¿Podría no ser blanco? ¿Tal vez una mujer? Ahora, la productora de la franquicia dejó abierta otra posibilidad: un personaje no binario.

Los rumores sobre el sucesor del más famoso espía al servicio de su Majestad se enmarcan en una delicada renovación que debe poner al día al personaje sin dejar del todo sus señas de identidad.

Un año después de la muerte de Sean Connery, el primer James Bond de la historia, el escocés sigue siendo la referencia absoluta del personaje y la vara con la que se juzga a los que vienen detrás: Connery dio forma con su encanto y carisma a un héroe viril hasta la caricatura. En la estela de Pierce Brosnan y Roger Moore, encarnar a Bond sigue siendo uno de los roles más prestigiosos del cine.

Los actores que interpretaron a James Bond

“Para que todo cambie, nada debe cambiar realmente. James Bond no ha cambiado tanto” después de seis actores diferentes, “es el mundo el que cambia”, afirma a la AFP Laurent Perriot, especialista de la saga.

Así, el debate es extenso y cada vez más amplio. Barbara Broccoli, jefa de Eon Productions (que controla los derechos fílimcos de la saga), habló sobre la búsqueda de un nuevo personaje y confirmó que están interesados en un personaje varón. Ello luego de que en la última película, “Sin tiempo para morirar”, la actriz Lashana Lynch haya tenido brevemente el código secreto 007 durante la jubilación de Bond. Dicho giro de la trama generó una campaña de insultos en las redes contra la actriz británica de origen jamaicano.

“No creo que debamos hacer películas en las que las mujeres interpreten a hombres”, declaró Broccolo en entrevista con el podcast Girls On Film. “Creo que deberíamos hacer más películas sobre mujeres. Creo que Bond será un hombre’.

Lashana Lynch y Daniel Craig (Reuters)

Consultada por la entrevistadora Anna Smith sobre un intérprete “no binario”, que no se considere hombre ni mujer y use prefijos neutros, la productora no descartó la posibilidad: “¿Quién sabe? Creo que está abierto. Sólo tenemos que encontrar al actor adecuado”.

Más concreta se mostró sobre las chances de elegir a un personaje que no sea blanco, aunque es casi seguro que su nacionalidad seguirá siendo la misma. “Queremos que el actor sea británico... y los británicos, como sabemos, pueden ser muchas cosas”.

Ello podría resolver otra de las dudas que sobrevuelan el asunto: ¿Elegir a un actor conocido como Roger Moore en su momento o buscar un talento emergente? No hay demasiados actores de trayectoria que cumplan con el perfil de no binario, si es que finalmente optan por ese perfil.

El actor debe ser “joven, fuerte y seductor, las tres claves fundamentales. En su momento, este tipo era un hombre blanco pero nada impide imaginar un Bond negro, asiático...”, explica el periodista francés Guillaume Evin, autor de varios libros sobre el personaje.

