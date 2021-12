“No se me frunce el fundillo”: Niurka detalló el día que conoció a un narco

Niurka hizo algunas confesiones (Foto: niurka.oficial / Instagram)

Tras la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco de la periodista Anabel Hernández, el mundo de la farándula se sacudió completamente, ya que varias celebridades del medio fueron vinculadas con narcotraficantes.

Así, entre la controversia y las diversas declaraciones que han hecho algunos famosos como Andrés García, Ninel Conde o Galilea Montijo, la vedette Niurka -que no es mencionada en el texto- decidió dar su punto de vista.

En este sentido, aprovechó una entrevista en Suelta la sopa para enviarle un mensaje a la autora del libro.

“Creo que va a haber dos o tres enojados que sí te van a llegar a la yugular, así que si estás lista para eso adelante, porque tocaste fibras que no deberías de tocar. No es nada más decir yo sé o me contó fulano, tiene que sustentarlo, respaldarlo y decir esta es la prueba de que yo o estoy difamando porque es la vida de las personas”, destacó.

Asimismo, Niurka mencionó que el hecho de convivir con personas que se dediquen al narcotráfico no “vincula a un nexo”.

“Yo me pude haber cogid* a una persona que trabaje en lo que sea, pero yo no vendo lo que él vende ”, remarcó la vedette.

Niurka dijo no tener miedo (Foto: niurka.oficial / Instagram)

Además, la artista confesó que en una ocasión ella conoció a un narco, pero puntualizó que eso no representó mayor problema para ella.

“He llegado a un restaurante, me he sentado en mi mesa, la persona esta, muy respetuosa se ha parado de su silla y ha venido a mi mesa a conocerme y yo lo he conocido muy respetuosamente, porque para mí es un fan que me quiere conocer”, dijo.

En este sentido, mencionó que ella no tenía miedo de esa experiencia y añadió que se encontraba tranquila.

“No se me frunce el fundillo. Ni se me enchina la piel, ni me da terror, ni me siento perseguida por la DEA, perdón cuál es la paranoia”, concluyó Niurka.

La periodista de investigación mexicana, Anabel Hernández mencionó en su más reciente investigación a varios artistas (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Cabe recordar que, Emma y las otras señoras del narco es hoy por hoy el libro que más polémica ha causado, pues los nombres de artistas, cantantes, políticos y agrupaciones vinculadas con el narcotráfico han provocado un sinfín de discusiones, silencios y acusaciones en contra de la autora, la periodista Anabel Hernández.

Sobre tomar “cartas en el asunto” de manera legal contra la también escritora, la actriz y cantante Ninel Conde reiteró que sus cuerpos de abogados, tanto en Miami, Estados Unidos, como en México, ya se encuentran trabajando en el caso.

En un breve encuentro con los medios durante su estancia en EEUU, desmintió la supuesta relación con un cártel del narco y agradeció el interés sobre su situación. Asimismo, mencionó que cuenta con 25 años de carrera, tiempo respaldado por sus seguidores a quienes les gusta lo que hace.

“¿Qué te puedo decir? Es totalmente falso y ya está en manos de mi buffet de abogados, tanto en México como el de aquí, ya están trabajando en el tema. Les agradezco su interés. Ustedes saben que tengo 25 años de carrera haciendo esto. Eso es una bendición porque seguir 25 años haciéndolo es porque el público le gusta lo que hacemos”, declaró Conde.

SEGUIR LEYENDO