Las latinas que triunfaron en Hollywood muchos años antes que Salma Hayek y Jennifer Lopez

Katy Jurado, Lupe Vélez y Dolores del Río (Fotografías de Archivo)

En la industria del entretenimiento, el talento y la belleza de Jennifer Lopez y Salma Hayek, las ha estrellas indudables. Volviéndose una referencia para Hollywood y el mundo como símbolos de empoderamiento latino, sin embargo, antes de que ellas llegaran a conquistar la industria del entretenimiento, estas actrices llegaron a conquistar al público con su inigualable talento.

Desde Katy Jurado hasta Eva Longoria, estas actrices se destacaron entre los reflectores de Hollywood, convirtiéndose en iconos que hasta la actualidad, siguen conquistando a las nuevas generaciones con su talento y carisma.

A pesar de haber hecho su debut en la industria del entretenimiento hace muchos años, estas actrices marcaron el camino para las futuras generaciones de actrices latinas, quienes crecieron viendo y admirando sus producciones esperando algún día alcanzar ese nivel de estrellato.

Katy Jurado fue la primera actriz mexicana en estar nominada a los Golden Globe y Oscar´s como mejor actriz de reparto. (Foto: Wiki Commons)

Katy Jurado

Katy nació en Guadalajara, Jalisco, el 16 de enero de 1924. Durante su adolescencia, su familia se opuso a la idea de dedicarse a la actuación, pero gracias a su gran talento, logró firmar su primer contrato a espaldas de su familia. La actriz inició su carrera en plena Época de Oro del Cine Mexicano y poco a poco fue abriéndose camino hasta llegar a Hollywood.

Gracias a sus papeles en películas Internado para señoritas, La vida inútil de Pito Pérez y Balajú, donde interpretó los papeles de villana, su talento llamó la atención de grandes directores de la época que la hicieron emigrar a Hollywood, donde debutó con Tarde de toros, de 1951. Debido a que no comprendía el inglés, Jurado memorizaba su discursos. Un año después, participó en A la hora señalada, que se convirtió en uno de los clásicos del cine western de Estados Unidos.

Katy Jurado interpretó a Helen Ramírez con tanta contundencia que la llevó a ganar el Globo de Oro por Mejor Actriz de Reparto. Posteriormente, la jalisciense se convirtió en la primera mexicana nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por su papel en Lo que la tierra hereda y trabajó con Marlon Brando en la única cinta que dirigió, El rostro impenetrable.

Lupe Vélez se destacó en la industria del cine con su peculiar personalidad de una mujer fuerte e independiente

Lupe Vélez

Lupe nació el 18 de julio de 1908, San Luis Potosí y comenzó su carrera artística como bailarina y vedette del Teatro de revista, antes de mudarse a Estados Unidos, donde en 1927 logró incursionar en la industria del cine de Hollywood. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran: The Wolf Song, Palooka, Laughing Boy, Hollywood Party y La Zandunga.

The Mexican Hurricane era el apodo oficial de la actriz en Hollywood, quien se destacó en la industria del cine con su peculiar personalidad de una mujer fuerte e independiente, además de que ella se presentaba solamente como Lupe, mostrando así que los apodos que le ponían no representaban realmente la gran mujer que era.

“Creo, simplemente, que soy diferente. No soy hermosa, pero tengo unos ojos preciosos y sé qué hacer con ellos. A pesar de que el público cree que soy una chica muy salvaje, realmente no lo soy. Soy solo yo, Lupe Vélez, simple y natural”, comentó la actriz durante una entrevista hace un par de años cuando la cuestionaron de donde provenía su talento.

Dolores del Río logró ser una de las primeras latinas en obtener una estrella en el Paseo de la Fama (Foto: Facebook/La Época de Oro del Cine Mexicano)

Dolores del Río

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, conocida como Dolores del Río, fue una actriz mexicana nacida el 3 de agosto de 1904 en Victoria de Durango y se le reconoce como la primera actriz latinoamericana en triunfar en el cine de Hollywood, con una destacada carrera durante los años 20 y 30, además logró ser una de las primeras latinas en obtener una estrella en el Paseo de la Fama, en Los Ángeles, California.

Dolores comenzó su carrera en Hollywood en el año 1925, donde gracias a su talento y carisma, protagonizó más de 34 películas en Hollywood.

Cuando su carrera en Estados Unidos comenzó a declinar, a principios de los años 1940, Dolores decidió regresar a México e incorporarse al cine nacional. Durante el resto de la década de 1940 y a lo largo de los años 50, la actriz se mantuvo activa en el Cine Mexicano, aunque actuó también en Argentina y España.

Isela Vega fue la primera latinoamericana en salir en la portada de la revista Play Boy desnuda.

Isela Vega

Isaela fue una actriz, guionista, productora y directora de cine mexicana nacida el 5 de noviembre de 1939 en Hermosillo, Sonora y fue una de las actrices que tuvo más reconocimiento en Hollywood por su destacada participación en series y películas.

Durante la década de los setenta protagoniza varias producciones como El llanto de la tortuga , Celestinao Las reglas del juego, y gracias a su increíble talento, fue nominada por primera vez los premios Ariel a la mejor actuación femenina. Tres años antes se había convertido en la primera latinoamericana en salir en la portada de la revista Playboy desnuda.

La última producción en la que participo Vega, fue en la famosa serie de Netflix: La casa de las flores en el papel de Victoria Aguirre y gracias a su participación en la producción mexicana, La Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció su carrera con el Ariel de Oro por una trayectoria de más de cincuenta años en el sector.

Elpidia Carrillo logró ser contratada como actriz y hacer varios papeles en producciones de Hollywood, aún cuando no había estudiado actuación. (Foto: Especial)

Elpidia Carrillo

Elpidia Carrillo, quien nació el 16 de agosto de 1961 en Parácuaro, Michoacán, es una actriz y directora mexicana, quien es considerada la primera actriz de ascendencia indígena en conseguir reconocimiento en el circuito del cine internacional en Hollywood.

Tuvo una vida difícil hasta que fue descubierta por un fotógrafo, quién le pidió ser su modelo para un proyecto, con lo que logró ser contratada como actriz y hacer varios papeles en producciones de Hollywood, aun cuando no había estudiado actuación.

En la década de los 80, la actriz alcanzó su máximo estrellato protagonizando cintas como Salvado bajo las órdenes de Oliver Stone y trabajó con Richard Gere y Jack Nicholson, aunque su interpretación más recordada es la de Depredador, al lado de Arnold Schwarzenegger y en donde fue aclamada por críticos internacionales por su destacada actuación.

A pesar de que Eva Longoria nació en Estados Unidos, la actriz siempre se consideró mexicana. REUTERS/Mario Anzuoni

Eva Longoria

La famosa actriz Eva Longoria, quien nació en 5 de marzo de 1976 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos es una actriz con ascendencia mexicana que con su talento se abrió paso entre las grandes actrices actuales de Hollywood.

Aunque el sueño de Eva Longoria era ser modelo, cuando lo intentó, no logró entrar en la industria del modelaje por su estatura, fue así como de manera inesperada, inició su carrera como actriz. Longoria fue descubierta por un cazador de talentos, con quien firmó un contrato y la llevó a la ciudad de Los Ángeles a probar su suerte en el mundo del cine y la televisión después de años de haber concursado en certámenes de belleza y de haber terminado su licenciatura en Ciencias en la universidad en Texas, Eva llegó a explorar la actuación en Hollywood.

Longoria tuvo su primer papel en un show de televisión estadounidense en 1999, para luego tener una aparición como invitada especial en un capítulo de la serie Beverly Hills, 90210. Eva también tuvo participaciones especiales en el show General Hospital (2000) , lo que la llevó a conseguir su primer papel como miembro oficial del elenco en la serie, The Young and the Restless

Eva es una de las mujeres más polifacéticas de Hollywood, debutando como productora, filántropa, diseñadora de modas y mamá. A pesar de nacer en Estados Unidos, Eva siempre se consideró mexicana y conquistó Hollywood representando a la mujer latina en diferentes oportunidades con sus películas y series, actuaciones que le trajeron su triunfo en los Globos de Oro, los SAG y los ALMA Awards.

Adriana Barraza comenzó su carrera como actriz en el año 1985 y lleva más de 50 años de trayectoria, consolidándose como una de las actrices de Hollywood y el cine mexicano más exitosas y destacadas del medio. EFE/Hector Kerka

Adriana Barraza

La destacada actriz Adriana Barraza nació un 5 de marzo de 1956 en Toluca de Lerdo, Estado de México y comenzó su carrera como actriz en el año 1985 y lleva más de 50 años de trayectoria, consolidándose como una de las actrices de Hollywood y el cine mexicano más exitosas y destacadas, participando en más de 30 producciones a lo largo de su carrera.

Su trabajo al lado de Alejandro González Iñárritu en Amores Perros y Babel la pusieron en el ojo de Hollywood donde ha trabajo en diversos proyectos, y en donde en el año 2006 alcanzó una nominación a los premios Oscar´s como mejor actriz de reparto.

En 2015, la actriz mexicana fue diagnosticada con cáncer, sin embargo, eso no la detuvo y participó en producciones como: Penny Dreadful: City of Angels, la cual se estrenó el pasado 26 de abril de 2020, y fue emitida por el canal Showtime . Barraza en la actualidad reparte su tiempo entre el cine, el teatro, la televisión y la escuela que tiene en el sur de Florida desde hace más de una década, lo que la mantiene enfocada en su carrera profesional.

SEGUIR LEYENDO: