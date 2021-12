Alejandro Fernández celebró el cumpleaños 24 de sus hijas Camila y América: “Mis dos grandes amores”

Foto: Instagram / @alexoficial

Alejandro Fernández compartió unas fotografías de la fiesta de cumpleaños que se celebró en honor a sus gemelas Camila Fernández y América Fernández. El intérprete acompañó las postales con un tierno mensaje donde les externó el gran amor que siente por ambas.

El “Potrillo” y América Guinart se casaron en 1992 notablemente enamorados, pero su relación no duró más de seis años, por lo que terminaron divorciándose. Sin embargo, durante su matrimonio tuvieron tres hijos: Alejandro Jr., Camila y América, dos de los cuales actualmente se dedican a la industria musical y ya están formando su propia familia.

El pasado martes, Alejandro Fernández enterneció las redes sociales con una felicitación para sus dos hijas, pues cumplieron un año más de vida y decidieron celebrarlo con una pequeña fiesta, esto debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19 y el estado de salud de Vicente Fernández, quien durante ese mismo día fue reingresado al área de terapia intensiva por una neumonía.

(Captura: @alexoficial/Instagram)

No obstante, el intérprete de Me dediqué a perderte no dejó pasar la fecha por desapercibida y publicó el conmovedor mensaje junto a un par de fotografías que se tomó con sus hijas. En el texto, el cantante de 50 años externó el amor que siente por ambas y reconoció sus principales virtudes.

“Hoy celebro a dos de mis más grandes amores! Que la vida las siga llenando de bendiciones y salud, y que les regrese toda la luz que ustedes dan al mundo. Nunca dejen de demostrar lo fuertes e increíbles que son. Las amo con todo mi corazón! Feliz cumpleaños, hermosas!”, escribió en Instagram.

“Te amo changarruu!!! Eres el más increíble tú!”, le respondió América Fernández.

(Captura: @camifdzoficial/Instagram)

Su publicación causó sensación entre sus miles de fans en la plataforma, quienes no dudaron en unirse a las felicitaciones y llenar la caja de comentarios con mensajes de cariño para las hijas del “Potrillo”. Dentro de los mensajes que recibió, resaltó la presencia de algunas personalidades del medio, tales como: Miguel Bosé, Poncho de Nigris, Lili Estefan y Karla Laveaga, siendo esta última la actual novia del cantante.

“Felicidades, que bendición”, escribió la conductora mientras que los demás solo se limitaron a poner emojis de corazón rojo.

Por su parte, las gemelas se felicitaron mutuamente a través de sus historias de Instagram. América subió una fotografía donde posó junto a su hermana, sobre ella escribió: “Felicidades mitad mía”” Te amo siempre. Soy la más orgullosa de la persona que eres hoy, te amo y te admiro mucho, que sean mil más juntas”.

Alejandro Fernández, Alex Fernández y Cayetana en la celebración de cumpleaños del hijo del "Potrillo". (Captura: @alexoficial/instagram)

La cantante, quien recién se convirtió en mamá de una hermosa niña llamada Cayetana, respondió al gesto de su hermana con otro mensaje lleno de amor y el reposteo de la misma historia. “Te amo demasiado, merikina. Que placer haber coincidido contigo en esta vida”, colocó en la imagen.

Ambas integrantes de la dinastía Fernández recibieron más felicitaciones en sus rede sociales. Cabe mencionar que el público mexicano conoce un poco más a Camila Fernández debido a que ella decidió seguir con la herencia musical de su familia y se encuentra promocionando su nueva producción musical Mezcal. En contraste, América Fernández lleva una vida mucho más privada y se mantiene al margen de la fama de sus familiares.

Durante la tarde del mismo martes, trascendió que Vicente Fernández reingresó al área de terapia intensiva dentro del hospital Century 2000 donde ya estaba internado desde el pasado mes de agosto; esto debido a una inflamación en sus vías respiratorias.

(Captura: @_vicentefdez/Instagram)

“El Sr. Vicente Fernández el fin de semana presentó inflamación de sus vías respiratorias bajas, por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio y ajuste de su medicación. Se trasladó a terapia intensiva para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad”, se lee en el comunicado que publicó la familia en Instagram.

