Insultos, escándalos y conducta errática: las estrellas que cayeron en la “Lista Negra de Hollywood”

En el mundo de Hollywood muchos actores y actrices se encuentran en una denominada “Lista Negra”. Muchas veces, un sólo comentario, un papel concreto, una actitud negativa o grosera o terceras personas, afecta la carrera de un actor o conductor para siempre, mientras que otras sólo la trunca durante unos años.

A pesar de tener carreras exitosas y películas taquilleras, estas personalidades no han logrado rescatar su carrera de sus escándalos y acusaciones, por lo que no se les ha visto participar en producciones recientes en Hollywood.

En la época actual, donde la cultura de la “cancelación” parece ser algo cotidiano de las redes sociales,estas personalidades y estrellas de Hollywood, son los que actualmente se encuentran en la “Lista Negra” del mundo del entretenimiento.

1.- Johnny Depp

Johnny Depp conoció a Amber Heard en el rodaje de The Rum Diary, un filme basado en un libro del escritor y periodista Hunter S. Thompson, quien fuera amigo personal de Depp. En su declaración judicial en Londres, Heard dijo que ella y Depp comenzaron a salir “a finales de 2011 o principios de 2012″ y que su relación comenzó en secreto porque no quería que la culparan por la ruptura de Deep y la cantante francesa Vanessa Paradis.

En mayo de 2016, Amber Heard solicitó el divorcio del protagonista de Piratas del Caribe. Días más tarde consiguió una orden de alejamiento tras declarar ante la corte que fue víctima de abuso verbal y físico durante su matrimonio. Además, presentó una fotografía que se filtró en distintos medios de comunicación, donde se observan lesiones en su rostro como prueba de una agresión por parte del actor.

En una búsqueda desesperada por limpiar su imagen, Johnny Depp demandó al diario The Sun porque en un artículo de 2018 lo llamó “golpeador de esposas”. En el juicio que se llevó a cabo en Londres, la testigo estrella del tabloide británico fue su ex esposa Amber Heard, quien calificó a Depp de “monstruo” y lo acusó de haberla hecho vivir un infierno durante sus años juntos. Este escándalo le costó salir de la tercera entrega de la cinta Animales Fantásticos y que Disney le cerrara la puerta para volver a interpretar al Capitán Jack Sparrow y poco a poco, las productoras de Hollywood le fueron cerrando las oportunidades laborales a Depp.

2.- Armie Hammer

El actor es reconocido por haber protagonizado películas memorables como en Call me by your name en compañía de Timotheé Chalamet EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

El actor es reconocido por haber protagonizado películas memorables como en Call me by your name de Luca Guadagnino o Rebecca, uno de los más grandes éxitos grandes de Netflix en 2020. Sin embargo, la carrera del actor dio un giro de 360 grados cuando se filtraron en las redes sociales, los mensajes que intercambiaba con sus amantes.

“Soy 100% caníbal. Te quiero comer. Mie***, asusta admitirlo”, “¿Y si quisiera cortarte un dedo del pie para guardarlo en un bolsillo y llevar siempre conmigo un pedazo de ti?”, son algunos de los mensajes que el actor mandó a través de mensajes directos de Instagram a sus parejas y que se filtraron en las redes sociales.

El actor se ha desvinculado de las acusaciones y ha cancelado su participación en Shotgun Wedding, la próxima película romántica de Jennifer Lopez, así como la serie de Paramount+, The Offer, sobre la realización del filme El Padrino; en febrero de 2021 fue despedido de la agencia WME y su representante lo abandonó, por lo que el actor ingresó a rehabilitación y desde entonces, se desconoce el paradero del actor.

3.- Ellen DeGeneres

Decenas de extrabajadores del show de Ellen DeGeneres hizieron públicos los abusos laborales que sufrieron cuando trabajaron con la conductora. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

La conductora de televisión sorprendió al público tras anunciar la cancelación de su show Ellen para el 2022, sin embargo, se especula que la cancelación se debió debido a que la actriz se vio envuelta en un escándalo debido a acusaciones de racismo y abuso interno en el equipo de trabajo.

“Todo era un poco como El diablo viste a la moda. Intentábamos simplemente llegar a fin de año. Era una buena insignia en el currículum y por eso aguantábamos”, comentó una extrabajadora del show para un programa de radio australiana.

Si bien no todo este drama se debió a la actitud de la presentadora de 62 años, decenas de extrabajadores del show aseguran ser conscientes de que ella estaba al tanto y no hizo nada al respecto para evitarlo. Aparte de estos dramas, sin duda las acusaciones más graves recaen sobre los hombros de los altos cargos del show de ellen, que se enfrentan a delitos de racismo y mala conducta sexual, lo que llevó a que la productora de Warner iniciara una dura investigación interna para esclarecer los hechos.

4.- Kevin Spacey

23-01-2018 El escándalo de los abusos sexuales de Kevin Spacey no sólo le costó al actor su carrera interpretativa, sino que también supuso que Netflix tuviera unas pérdidas millonarias. NETFLIX

El actor fue reconocido por su impecable actuación en la producción de Netflix: House of Cards, así como en Django Unchained, Die Hard 2 y John Wick: Chapter 2, sin embargo entre 1995 y 2013, 20 hombres lo denunciaron por acoso y abuso sexual, lo que hizo que la carrera del actor se desplomara por un tiempo.

Por su parte, Spacey fue retirado de House of Cards en el año 2017. En ese año, Anthony Rapp, lo acusó de abusar sexualmente de él cuando tenía 14 años. Con el tiempo, esta denuncia dio pie a muchas otras como parte del movimiento #MeToo, que se viralizó en las redes sociales.

En ese entonces, la plataforma de streaming y productora Netflix, anunció que no trabajaría más con Spacey. A la par, MCR lo suspendió del programa a la luz de las acusaciones. Actualmente, el actor deberá pagar USD 31 millones a la productora de la serie House of Cards, Media Rights Capital (MRC), luego de que un árbitro privado de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que el intérprete incumplió su contrato al violar la política de acoso sexual de la compañía.

5.- Gina Carano

Gina Carano fue despedida del exitoso show de Disney+ "The Mandalorian", por sus polémicos comentarios. REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz y exluchadora, que interpretó a Cara Dune en las dos primeras temporadas de la serie de Star Wars: The Mandalorian, de Disney+, acumuló polémicas en las redes por sus controvertidos comentarios y apoyos a Donald Trump.

“Los judíos eran apaleados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos... incluso por niños. Como la historia está editada, la mayoría de la gente no se da cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis podían atrapar a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿Cómo es esto diferente a odiar a alguien por sus ideas políticas?”, se leía en un post compartido por la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Lucasfilm anunció después de unos días de que la publicación de Gina se viralizara, que no contaría más con la actriz en futuras temporadas de The Mandalorian en un comunicado compartido en sus redes sociales, en donde se leía: “Gina Carano no es empleada actualmente en Lucasfilm y no hay planes de que lo esté en el futuro [...] Sin embargo, sus mensajes en redes sociales denigrando a gente por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”.

6.- Vince Vaughn

Vince Vaughn hizo unos polémicos comentarios sobre las armas el uso de armas en las escuelas de Estados Unidos que afectaron su carrera. (Photo by Maria Moratti/Contigo/Getty Images)

El actor se hizo popular como el compañero de travesuras de Owen Wilson, Jon Favreau y Ben Stiller, con los que ha protagonizado algunas de sus comedias más conocidas. Pelotas en juego, Starsky & Hutch, Los Rompebodas o Sólo para parejas , son solo algunas de las películas que le dieron el status de estrella mundial. Alguna vez fue uno de los hombres más divertidos de Hollywood, sin embargo, estuvo envuelto en varios escándalos y su carrera como actor tuvo que tomar una pausa indefinida.

Vaughn se hizo viral en 2015, tras asegurar de forma rotunda que tener armas en la escuela debería ser un derecho. En una entrevista con la edición británica de la revista GQ, el actor defendió su argumento afirmando que “prohibir las armas para evitar la violencia es como prohibir los tenedores para impedir que la gente engorde”. “¿Crees que los políticos de tu país y del mío no tienen armas en los colegios de sus hijos? Las tienen”.

El actor también recalcó que la mayoría de los grandes tiroteos que han sacudido EE UU desde 1950 han tenido lugar “en sitios donde las armas estaban prohibidas”. “Esta gente está mal de la cabeza y busca matar a personas inocentes, así que una y otra vez estos tipos tirotean escuelas porque saben que no hay armas allí”, lo que hizo enfurecer a varias productoras de Hollywood que después procederían a terminar con los proyectos del actor; sin embargo, actualmente se ha vuelto a incorporar a proyectos, incluso se rumoró que el actor estaba en conversaciones con el director David Dobkin sobre la posibilidad de hacer una secuela de la exitosa comedia de 2005 Los Rompebodas para HBO Max.

7.- Keanu Reeves

Keanu Reeves no logró despejar su agenda para filmar "Speed 2". lo que hizo enfurecer a su productora y así se ganó un lugar en "La Lista Negra" de Hollywood.

El actor y protagonista de la saga de Matrix empezó a darse a conocer con la película Forja de Campeón, en los años 80, junto a Rob Lowe y Patrick Swayze, dos contemporáneos de esa generación, que incluía a Christian Slater, Ethan Hawke o al fallecido River Phoenix.

Los problemas de Keanu comenzaron cuando protagonizó la película Speed El actor declaró múltiples veces que estaba muy orgulloso de la primera entrega, porque además le otorgó estatus de estrella. Pero distintas complicaciones se interpusieron en el camino del actor para hacer la secuela y gracias a eso, logró enfadar a la productora, 20th Century Fox, que desde los despachos generales decidió incluirle en una lista negra. Por lo que Keanu no volvió a participar para ninguno de sus proyectos.

Actualmente, el actor logró salir de la “Lista Negra” y en los últimos años, ha protagonizado una de las sagas que lo lanzaron a la fama: John Wick, que en 2019 estrenó la tercera entrega de la película y además se confirmó la cuarta película que será lanzado en 2022.

