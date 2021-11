Así descartó Danna Paola cualquier rivalidad con Ángela Aguilar

Fotos: @dannapaola / IG - @angela_aguilar_ / IG

Recientemente Danna Paola compartió un cambio de look: la cantante se dejó ver en fotos promocionales del tema Cachito –que canta en colaboración con Mau y Ricky Montaner-. Para la difusión de dicho tema, la cantante de 26 años cambió el estilo de su corte de cabello.

La también actriz de la serie Élite optó por dejar atrás su característico pelo rubio y castaño claro para mostrarse ante sus fans con el pelo oscuro y corto, el llamado Bob haircut. Aunque fue sólo una peluca y no un corte de cabello, su nuevo look bastó para enfrentarla una vez más con otra famosa.

Y es que el pelo corto y negro recordó al estilo que ha mostrado Ángela Aguilar desde sus inicios como cantante. Esto bastó para que algunos usuarios comenzaran a enfrentar a las dos artistas juveniles, quienes han destacado por sus éxitos musicales en los últimos años.

El cambio de estilo en el pelo fue punto de comparación entre Danna y Ángela Aguilar Foto: Instagram@dannapaola

Mientras algunos argumentaron que Danna Paola le había “copiado el look” a la hija de Pepe Aguilar, otros se enfrascaron en discusiones sobre quién canta mejor o quién es más guapa. Sin embargo, parece ser que los rumores de rivalidad entre las dos jóvenes son sólo eso.

En su reciente encuentro con los reporteros a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México procedente de Estados Unidos, la intérprete de Mala fama fue cuestionada respecto a las rivalidades que “le han inventado tanto la prensa como algunos fans”. Así lo dijo:

“¿Cuál rivalidad, amigos? Mi performance en el Latin Grammy justo se trató de eso, fue una invitación a todas mis compañeras con mucho respeto y admiración también, de todo el apoyo, de que sigamos juntas, de que nos demos la mano, de que no nos dejemos ni nos callemos nunca”, expresó la cantante.

Ángela Aguilar lució este atuendo rojo en los recientes Premios de la radio (Foto: Instagram/@premiodelaradio)

Cuando fue cuestionada en específico sobre la supuesta enemistad que tendría con la llamada princesa del regional mexicano, Danna sólo expresó las cualidades de la cantante de Así como me ves:

“Ángela es hermosa, la amo, canta divino, la vi por ahí, estaba preciosa, la admiro mucho, es una niña muy talentosa, me encantaría en algún momento hacer algo con ella, por supuesto”, agregó.

La famosa cantante también fue cuestionada acerca de la confrontación que algunas publicaciones han asegurado que sostiene contra otras figuras juveniles de la música, como Belinda y Tini Stoessel. Ante ello, Danna expresó:

“Ay amigos, son gajes del oficio, ¿qué te digo? Respeto a quien respeto merece, prefiero no hacer caso a mentiras y a ver revistas que son pura basura. Hay que hablar del talento, de las cosas bonitas, como ustedes me están preguntando ahorita del trabajo, y de disfrutar la vida, que no sabemos qué pase el día de mañana…Yo no me meto en la vida de nadie, no me pregunten de chismes. Creo que a nadie le gusta que se metan en su vida”, añadió.

Danna Paola también se ha expresado positivamente de Eiza González, con quien también ha sido comparada Foto: Archivo

Por su parte, hace unos días Ángela Aguilar realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde entabló conversación con sus seguidores. Después de causar revuelo con su presencia y presentación en los Latin Grammy, la cantante de 18 años contó a sus fans los pormenores de su visita a Las Vegas y algunas anécdotas que vivió en el evento, como su encuentro con Joaquín Sabina.

“¿Qué tal Danna Paola?”, fue la pregunta que soltó un seguidor durante el livestream de la intérprete de Dime cómo quieres, quien rápidamente contestó y su respuesta sorprendió a muchos de los que pensaban que rivalizaban en la música: “La adoro, es una chava muy linda, de verdad”, fue la contundente respuesta de la heredera de la dinastía Aguilar.

