Ex mánager de Juan Gabriel aseguró que existen dos hijos biológicos no reconocidos del cantante

Foto: Instagram/@soyjuangabriel_

Con la muerte de Juan Gabriel varias personas han salido a alegar que parte de la herencia del Divo de Juárez les pertenece porque, supuestamente, serían hijos ilegítimos del cantante. Aunque la mayoría de las veces esto se ha logrado negar, ahora el ex representante de Alberto Aguilera, Jesús Salas, aseguró que sí hay hijos que nunca fueron reconocidos, pero se desconoce su paradero.

Pese a que han pasado más de 5 años desde la muerte de Juan Gabriel, el que fue su mánager y amigo, Jesús Salas, confirmó que el cantante sí tuvo dos hijos biológicos más de los cuales hasta la fecha no sabe en dónde están, pero que asegura saber que existen porque el mismo intérprete le habría confesado que los tuvo.

“Ellos no aparecen. Yo lo sé porque pues éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues qué bueno, ¿verdad? Para evitarnos más situaciones, (...) sé que existen pero nunca han aparecido”, destapó el representante en Sale el Sol.

Jesús Salas aseguró que Juan Gabriel sí tuvo más hijos biológicos de los que se conocen (Foto: Instagram/@losgabriels)

Agregó que ninguno de ellos recibe algo por parte de la familia Aguilera porque no los conocen, y él tampoco ha podido entrar en contacto con ellos porque también desconocería todo acerca de su identidad.

Supuestamente, el intérprete de Así fue habría asegurado que su familia “elegida” era a quienes daría a conocer públicamente, pero existiría esta otra parte de sus descendientes que surgió hasta que él falleció, ya sea porque comenzaron a demandar o porque el mismo cantante le pidió a Salas buscarlos.

“Juan Gabriel dijo: ‘Esta es la familia que yo escogí. ¿Quién? Laura, Joan, Jean y Hans, esa es mi familia’. Y esa es la que dio a conocer en algún momento, pero de los demás nadie sabía hasta que empezaron a demandar”, confesó el mánager.

El cantante nunca reveló en dónde están sus otros hijos, pero habría revelado que los tuvo (Foto: Instagram/@losgabriels)

Acerca de los demás hijos biológicos, los que sí fueron reconocidos, Joao, Luis Alberto y Gabriela, dijo que actualmente ignora el paradero de los tres, pues habrían cortado toda comunicación con él, pese a sus intentos por contactarlos.

“Jamás aparecieron, ya no hay comunicación alguna ni nada. Yo le escribí a Luis Alberto porque Juan Gabriel me encargó que lo buscara, y le escribí después de su muerte, pero no, nunca me contestó”, reveló Salas.

Por otro lado, Jesús Salas habló acerca de la controversia que protagonizó Joan Gabriel hace unas semanas debido a que se dio a conocer que fue arrestado en Florida después de haber golpeado a varios miembros de su familia, entre ellos su mamá Laura y su hermano Jean.

Iván, Jean, Joan actualmente se encuentran en un conflicto familiar debido al comportamiento de Joan (Foto: Instagram/@losgabriels)

Según dijo, lo que en realidad habría ocurrido es que entre Joan y Jean hubo una pelea y la novia de éste último resultó siendo víctima debido a que también habría sido lastimada entre el forcejeo de los hermanos, pero, supuestamente, Joan no la habría agredido directamente.

Y es que, según el reporte policiaco, “a su hermano Jean lo golpeó aproximadamente 15 veces, Joan empujó a su cuñada por los hombros, la agarró por el cuello desde atrás y la golpeó en la cara 5 veces más. Tomó una lámpara de vidrio del pasillo y se la arrojó”, se lee según lo difundido por el programa Suelta la Sopa.

El hijo de Juan Gabriel obtuvo nuevamente su libertad después de haber pagado una fianza de USD 2,000. Después de que la controversia surgió, Jean y su cuñada Simona, esposa de Iván, lanzaron comunicados de prensa en los que aseguraron que esta no es la primera vez que sucede algo similar.

