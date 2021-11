Qué conductores de “Hoy” están confirmados para 2022

En etapas anteriores, el programa cambiaba cada 1, 2 o 3 años sus conductores, algunos detalles del formato y la producción (Foto: Instagram: @programahoy)

El programa Hoy ha estado al aire por más de 20 años, en los cuales se ha visto que su forma de trabajar es cambiando a la mayoría de sus conductores, normalmente cada dos años, al igual que de productor. El próximo marzo sería el momento en que el matutino volvería a tener estos cambios y algunos de los presentadores ya confirmaron seguir en la revista por unos meses más.

Siendo esta la onceava etapa del matutino de Televisa, Hoy, también consistirá en dos años, según reportaron los conductores del programa que ya hablaron sobre lo que depara en 2022 para ellos.

Raúl Araiza, unos de los presentadores que más tiempo ha durado dentro del programa y de los más queridos por el público, confirmó en entrevista con Eden Dorantes que él es uno de los que está confirmado para continuar dentro de Hoy.

Sólo algunos de los conductores han confirmado sus permanencia en el programa para 2022 (Foto: Instagram/@programahoy)

Según explicó el “Negro” Araiza, en más de una década que ha trabajado dentro de la revista, no le han dicho que se debe despedir, pese a que tiene otros compromisos profesionales.

“Ya llevo 14 años, no he tenido otra noticia ni nada. Yo hice La Desalmada, me gustó regresara a actuar y lo seguiría haciendo, cuando me requieran y valga la pena, me aviento el triple porque ya sabes que Miembros al Aire está en su apogeo también (...) Yo sigo”, dijo Araiza.

Por su parte, Andrea Escalona respondió que ella también continúa en Hoy, pues además de que no ha recibido información diferente, aseguró que la gestión del programa cambió con la pandemia por contagios de COVID-19 y ahora se planea día a día.

Lambda fue unos de los conductores que recientemente se fue del programa (Foto: Instagram/@programahoy)

Escalona explicó que, contario a años anteriores, mientras ella ha estado como conductora en el matutino, no ha notado que se haya planeado esta etapa del programa para dos años o menos, sino que todo se hace según se vayan teniendo resultados positivos o negativos.

“Yo no sé si hace tiempo sí se manejaba de dos años o tres años, y había ejecutivos que manejaban estas cosas de esta manera; yo lo que estoy viendo ahorita es sólo por hoy, o sea, da resultados, sigues, el día de mañana pues no sabemos (...) Nosotros todavía tenemos un contrato con la empresa (...) Creo que más bien es el día, y sobre todo con la pandemia”, dijo la presentadora.

Arath de la Torre, conductor que últimamente se ha convertido en polémica por su comportamiento dentro y fuera de la revista, hace unas semanas confirmó que él continuará como conductor, también sigue con los diferentes sitcoms que protagoniza.

Arath ha sido de los conductores más controversiales. Debido a un comercial en el que habló de los Voladores de Papantla, fue acreedor a una denuncia (Foto: captura de pantalla de Hoy)

“Me quedo otro año, ahorita ya hablamos con la empresa”, destapó el actor y externó su felicidad por ser parte de Hoy por unos meses más.

Las controversias más fuertes que ha tenido de De la Torre y por las que el público últimamente ha pedido que no continúe siendo parte del matutino, iniciaron cuando reaccionó a la denuncia de Nath Campos diciendo que se tenía que investigarse a fondo, pues podría causar que cualquiera interponga una denuncia por “algo” que ocurrió en el pasado bajo los efectos del alcohol. Tuvo que pedir una disculpa a la youtuber a causa de sus declaraciones.

Últimamente, los internautas rescataron un segmento de Hoy sobre la última visita de Carmen Salinas al programa, en donde lo acusaron de comportarse de forma grosera con la actriz al interrumpirla mientras leía el elenco de sus compañeros en Mi fortuna es amarte.

