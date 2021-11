Michelle Rodríguez será la nueva actriz interpretando los 30 personajes de “Agotados”

Michelle Rodríguez próximamente se presentrá como "Sam" en "Agotados" (Foto: Cortesía)

Michelle Rodríguez, en medio de su regreso a las puestas en escena presenciales después de haber trabajado la mayoría del tiempo en línea, anunció un nuevo reto en su carrera con su próximo proyecto, la obra de teatro Agotados, la cual ha sido muy bien recibida con otros actores.

La comediante Michelle Rodríguez se presentó en conferencia de prensa para dar a conocer que estará presente nuevamente en escenarios con la obra de teatro Agotados, la cual es un monólogo en el que tiene que interpretar a más de 30 personajes por sí sola.

La actriz se mostró contenta al anunciar este nuevo proyecto en su carrera, el cual es un gran reto para ella, no sólo por el hecho del número de personajes, sino porque es la segunda mujer en interpretar a Sam, es decir, en protagonizar esta obra.

Michelle es la segunda mujer en interpretar a "Sam" (Foto: Twitter/@ACPT_Mex)

“Espero que estemos agotados; que terminemos agotados, eso sí estoy segurísima. Y estoy nerviocionada: estoy muy emocionada, pero también tengo mucho nervio porque aunque está siendo un proceso padrísimo de creación, pues sí representa, son muchos personajes”, dijo la actriz de 40 y 20 en entrevista con Televisa Espectáculos.

Agotados se basa en Sam, “un actor en ascenso, en lo que sus sueños se logran hoy tiene la fortuna de trabajar atendiendo el teléfono de reservaciones del restaurante más hot de la Ciudad de México”, describe La Teatrería.

Sin embargo, Sam se tiene que enfrentar a uno de los días más pesados de su trabajo, pues cerca de 40 comensales intentarán convencerlo, a cualquier forma, de reservar una mesa en el restaurante.

Michelle Rodríguez se dijo feliz de poder llevar esta puesta en escena, aunque nerviosa por el reto que representa (Foto: Cortesía)

A pesar de que esta historia casi siempre había sido vista desde hombres, como Faisy, Alan Estrada, Alex Fernández y Chumel Torres, Michelle dijo sentirse emocionada por ser la mujer que dará otro punto de vista. “Es muy padre tener la oportunidad de contar esta historia desde la visión de una mujer porque a final de cuentas, lo que el teatro busca es conexión con la gente, que haya empatía”, dijo la actriz.

Rodríguez se presentará por primera vez en Agotados el próximo 4 de diciembre en el teatro La Teatrería, ubicado en la calle Tabasco 152, Roma Norte, Ciudad de México.

Antes de este proyecto, la actriz tenía el papel de la gula en el musical Sie7e, producido por Sergio Mayer. Sin embargo, esta puesta en escena fue suspendida por completo, obligando a los actores a dejar de lado sus personajes.

Michelle Rodríguez fue una de las actrices en dar positivo a COVID-19 a pocos días de comenzar "Sie7e", pero se encontraba fuera del país (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Surgieron varias teorías acerca de las razones por las que fue suspendida: Mayer aseguró que decidió no continuar debido a que con el nuevo pico de contagios por COVID-19 de junio no era correcto continuar, otros aseguraron que fue por un brote de contagios entre el elenco o que el musical no tuvo las suficientes ventas.

Michelle también se mostró feliz por el éxito que ha tenido la serie 40 y 20 a través de sus cinco años al aire y aseguró que en la próxima y última temporada será muy divertida para su público como lo fue para el elenco grabarla. Agregó que este sitcom fue para todos como un regalo, por lo que estará muy agradecida con lo que obtuvo de la producción.

El agosto pasado la histrionisa se despidió de “Toña”, el personaje con el que saltó a la fama en televisión. “Mi toña. Tan tú, tan poderosa, tan enamorada y tan brava. Cada que nos volvemos a encontrar llenas mi vida de gente hermosa, miles de aventuras y muchas enseñanzas. Esta vez te abracé mucho y como siempre te aprendí”, escribió en Instagram.

