Carmen Salinas: así es la lujosa mansión que le heredó a su hija en vida

FOTO: Youtube/ Carmen Salinas Oficial 1

Desde el pasado miércoles, la mexicana Carmen Salinas, conocida cariñosamente en el medio artístico como “Carmelita” se disputa entre la vida y la muerte luego de que sufrió un derrame cerebral que la dejó en coma. Los últimos informes de salud de la actriz, productora y empresaria, la reportan grave, aunque estable y con actividad cerebral leve.

Ahora, han surgido nuevos detalles de la vida de la también exdiputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Especialmente, detalles que ella misma compartió con sus seguidores a través de su canal de YouTube, en donde contó toda clase de anécdotas e historias, entre ellas, cuando conoció al narcotraficante Rafael Caro Quintero, y también enseñó casi todos los rincones de la lujosa casa en la que vivió desde que tenía 30 años.

El antecomedor de la mansión de Carmen Salinas FOTO: Youtube/ Carmen Salinas Oficial 1

La casa se localiza en la colonia Verónica Anzures de la Ciudad de México. Y cuenta con espacios sumamente lujosos: una cocina que diseñó ella misma, una sala de estar retacada de fotografías de sus familiares que sus seguidores conocen bien, pues en ese cuarto grabó algunos de sus videos de YouTube; una biblioteca, baños, varias habitaciones y una lujosa recámara principal.

Según se puede constatar en los video compartidos por Carmen, la casa consta de diversos cuartos. La cocina es un cuarto grande muy bien equipado con toda clase de electrodomésticos y con un comedor pequeño de forma circular en la que comió en diversas ocasiones con celebridades, como Eduardo Yáñez, con quien compartió un desayuno en julio de este año y se aventuró a grabar contenido audiovisual para su canal.

Carmen Salinas en su sala de estar

En las vitrinas de ese espacio, Carmelita guarda una cuantiosa colección de vajillas con preciosos diseños que ha adquirido de distintas partes de la república. Asimismo, la sala de estar es uno de los espacios más reconocibles de la casa de la actriz, pues hay salas con tapizados florales y abundan las fotografías de sus familiares, así como varios autoretratos que adornan las paredes y una chimenea.

En un ocasión, la actriz también enseñó a sus seguidores uno de los baños que hay en su lujosa morada. En él, la actriz enseñó que hay algunas virtinas en donde colocó toda clase de productos de belleza: desde cremas hidratantes hasta perfumes. Sin embargo, su espacio favorito de la lujosa casa, según dijo ella misma durante una entrevista, es la biblioteca.

Carmen Salinas en uno de los baños de su lujosa morada FOTO: Youtube/ Carmen Salinas Oficial 1

Según se puede constatar en una entrevista que otorgó al programa El gordo y la flaca, se trata de una habitación con estantes que llegan hasta el techo de la casa y que están atiborrados de libros. También, aquí descansan los premios que Carmelita ha recibido a lo largo de su trayectoria artística y es el lugar que la mexicana utiliza como estudio.

Respecto a cómo logró comprar la casa, Carmelita recordó en un video que fue gracias a que se sacó la lotería con un billete que le regaló un señor: “Termine de bailar con el señor, me puso un billete en la mano, y dije: ‘Ay, ya me pagó’. Di las gracias y me metí el billete en el seno”, contó.

La biblitoteca de Carmen Salinas FOTO: Youtube/ Carmen Salinas Oficial 1

Sin embargo, posteriormente descubrió que se trataba de un billete de lotería que resultó ganador.

“Cuando me meto al camerino, saco el billete. Y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966, con el número 3444. Y me saco la lotería, 350 mil pesos, y con eso, me compré esta casa”, contó.

Al momento de su fallecimiento, la casa pasará a ser propiedad de su hija, según dijo: “Ya nada más queda esta casa y el estudio que va a ser para las hijitas de Pedrito (su hijo, Pedro Plascencia), que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia. Este es el testamento”, contó en una entrevista para el programa Hoy que otrogó hace unos meses.

