Por qué Carmen Salinas sufrió el derrame cerebral que la mantiene en estado de coma

Carmen Salinas actualmente está en coma (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

La reconocida actriz Carmen Salinas está hospitalizada desde el pasado 10 de noviembre pues sufrió un derrame cerebral, ella disfrutó de una de sus telenovelas actualmente en emisión, luego cenó para luego meterse a bañar, en ese cuarto de su casa es donde se desmayó y sus familiares la encontraron algunos minutos después.

Cada día, la familia de esta actriz habla con los medios de comunicación para dar a conocer el parte médico de Carmelita Salinas, actualmente se sabe que ella habría sufrido daños cerebrales irreversibles, esta información la dio a conocer Jorge Nieto, ahijado y amigo de la veterana actriz e imitadora.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), el incidente que vivió Carmelita Salinas es una alteración neurológica que se presenta de forma brusca y puede tener graves consecuencias, entre ellas la muerte.

La hipertensión es una de las causas de esta afectación (Foto: Pixabay)

El pasado viernes 12 de septiembre Nieto aseguró que Carmelita no saldría del coma en el que se encuentra derivado del derrame cerebral sufrido debido a la hipertensión que la actriz ha padecido desde hace tiempo, tras la muerte de su hijo, Pedro Plasencia: “La hipertensión es la causa que ocasionó el derrame”.

De acuerdo con el INNN, los factores de riesgo para que una persona sufra de un Evento Vascular Cerebral (EVC) son los siguientes:

-Presión alta o hipertensión, en este caso, esta la afectación médica que habría causado el derrame cerebral de Carmen Salinas.

-Problemas cardíacos

-Diabetes

-Niveles de colesterol altos

-Tabaquismo

Tras el accidente cerebrovascular sufrido por la también productora teatral la noche del pasado miércoles, las consecuencias en su salud serían definitivas:

Carmen Salinas podría ya no despertar del coma

“Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles. Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar”, dijo Nieto a la periodista Azucena Uresti en su programa radial.

Por otra parte, el sobrino de la actriz Gustavo Briones compartió la noche del viernes el intento de hackeo que sufrió el número celular de su tía.

Mientras la familia de la actriz vive angustia, apuraciones y espera a que Carmen Salinas presente mejoría, una persona ajena a sus allegados se habría aprovechado de la situación, pues intentó instalar WhatsApp usando el número de la actriz para -probablemente- pedir dinero a su nombre.

El familiar de Carmen Salinas pidió a la gente que no caiga en estafas (IG: carmensalinas_56)

Es muy común que la seguridad de la mayoría de redes sociales requiera un paso de verificación de identidad al momento de crear una cuenta, en el caso de WhatsApp, la aplicación envía un mensaje de SMS con un código al usuario, el cuál debe introducir de regreso.

Esta acción tiene como objetivo comprobar que la persona realmente tenga acceso al número que intenta registrar, esto evita la suplantación de identidad y vulneración a la privacidad.

De alguna forma, el número de Carmen Salinas se habría filtrado y una persona intentó instalar WhatsApp aprovechando la identidad de la famosa, los mensajes de verificación con diversos códigos fueron recibidos por Gustavo Briones.

La actriz es reconocida por trabajar en diferentes proyectos (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

El sobrino de la actriz solicitó que, en caso de recibir un mensaje “de parte de Carmen Salinas”, sus fans se abstengan de apoyar, pues se trataría de un fraude o una estafa, no existe una colecta de dinero realizada por la familia de la actriz.

“Yo les quiero comentar una cosa aparte, que no hagan difusión respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que ingrese códigos, no sé quién lo está haciendo, ya ven que ahorita está de moda que piden dinero a través del WhatsApp”, comentó Briones.

De igual forma, aclaró que los gastos médicos de Carmen Salinas están siendo cubiertos por la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

