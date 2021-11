La razón por la que Netflix decidió terminar con Narcos: México

Narcos: México, serie que documenta parte del narcotráfico en México (Foto: Instagram/@Narcos)

Aterrizó la tercera temporada de Narcos: México y con ella la aparición de nuevos personajes clave en la historia, como Víctor Tapia, Andrea Núñez e Ismael el Mayo Zambada, entre otros; sin embargo, esta será la última vez que los televidentes vean a nuevos actores en el elenco, pues la plataforma de streaming decidió ponerle punto final a la historia.

Luego de 30 capítulos distribuidos en tres temporadas, la exitosa serie no producirá más episodios para continuar con el camino trazado por Carlo Bernard y Doug Miro, los dos creadores y principales responsables del drama criminal transmitido a través de Netflix.

De acuerdo con Bernard, quien también forma parte como uno de los cuatro productores ejecutivos, la serie no tendrá una continuación, pues se llegó al final de la historia de manera natural y en el futuro no hay condiciones claras para reanudar el tema.

Narcos: México fue una serie de 30 capítulos distribuidos en tres temporadas (Foto: Instagram/@luisgerardom)

“No hay planes, honestamente, esto es como el final del viaje, al menos por ahora”, expresó Carlo Bernard para Collider.

Esas fueron unas de sus primeras palabras respecto al futuro de Narcos: México, pues aunque declaró que nunca se puede dejar de lado el tema del narcotráfico debido a su lejana desaparición, en el futuro no se vislumbra una continuación.

“No hay nada en proceso, pero desafortunadamente el tráfico de drogas no va a ninguna parte, así que obviamente existe la posibilidad de otras posibilidades. Por ahora, esto es todo...”, afirmó Carlo; sin embargo, la cancelación de la serie no se debe a una decisión directa por parte de la casa productora ni por la distribuidora.

De acuerdo con el creador, el principal motivo por el que dicen adiós a la producción que protagonizaron Diego Luna, Joaquín Cosío y José María Yazpik, entre otros, es debido a que llegaron al final de la historia, por lo que en el futuro podría haber repeticiones en la trama que no son de su agrado.

Luego de tres temporadas, Narcos: México llega a su fin tras haber concluido la historia (Foto: Netflix)

“Para mí, se sintió como llevar la serie a ese lugar que ahora reconocemos, para bien o para mal”, declaró el productor para The Hollywood Reporter, donde además afirmó que llegaron al punto ideal para concluir la serie.

“Tenía sentido como lugar para detenerse. La serie ha podido mostrarte cómo comenzó esto, cómo evolucionó. No quiero decir que otras historias no serían convincentes en el futuro, pero para mí, detenernos en el momento en el que habíamos entrado en el mundo en el que vivimos hoy tenía sentido, temática y narrativamente. Definitivamente no queremos repetirnos”, sentenció Carlo Bernard.

Este escenario deja con muy pocas probabilidades, por no decir nulas, de que pueda surgir una nueva temporada alrededor de los mismos protagonistas; sin embargo, en el futuro se vislumbra una misma línea filmográfica para el creador.

Algunos de los personajes más destacados que se incorporaron después a Narcos; México (Fotos: Instagram @luisgerardom / @badbunnypr / @mayra.e.hermosillo / @el_guerra)

“Por ahora, esto es todo... sentimos como si estuviéramos contando una historia coherente... así que se sintió como un buen lugar para concluir con la tercera temporada en México”, afirmó Bernard para Collider.

Bernard se encuentra en la confección de otra serie de ficción biográfica, que estará protagonizada por Sofía Vergara y que retrata a la narcotraficante colombiana, Griselda Blanco, apodada como Viuda Negra y que marcó una época en la década de los 80 en territorio sudamericano.

La serie podría comenzar con su producción en 2022 y podría ser la tercera entrega bajo la misma línea de Carlo Bernard, quien junto a Eric Newman han trabajado en Narcos y Narcos: México, dos de las producción sobre el tráfico de drogas que se encuentran en Netflix.

