“Espantoso’': Alex Kaffie se lanzó contra Ari Borovoy por cantar con Lupita D’Alessio

Una nueva polémica surge en torno a Ari Borovoy, pues el cantante y empresario fue objeto de ataque por parte de Alex Kaffie, quien se lanzó duramente contra él por haber subido a cantar al escenario con Lupita D’Alessio.

Y es que en el concierto que grabó la llamada leona dormida ocurrido el fin de semana en la Arena Ciudad de México, la cantante contó con la presencia de algunos invitados en el show, tales como Benny Ibarra, su nieta, su hijo Ernesto D’Alessio y Ari Borovoy, director de Bobo Producciones, la empresa de representación artística que actualmente maneja la carrera de la intérprete.

Para el comunicador la presencia de Borovoy al lado de Lupita para cantar el tema Costumbres estuvo de más, pues a su parecer el director de Bobo no tenía nada que hacer al lado de la veterana cantante.

Quizá la participación del integrante de OV7 no fue del agrado de algunas personas, una de ellas es el conductor de Sale el sol, quien en su sección expresó que no sólo lo hizo muy mal sino que no tenía ninguna razón válida para presentarse con la cantante de Mudanzas:

‘‘Nada tenía que hacer el señor ahí, cantó espantoso, hubiera cantado mejor un mariachi de los del Eje Central que Ari Borovoy”, dijo el controvertido periodista. Y es que al hacerle saber que Lupita habría invitado a Ari en agradecimiento al apoyo en su carrera durante los últimos meses, Kaffie arremetió con su particular estilo.

‘‘Es un inventado. Qué bueno que sea agradecida, pero Ari Borovoy nada tenía que nada tenía que hacer ahí, inventado’', sentenció el comunicador.

