Alex Fernández y Alexia Hernández presentaron las primeras imágenes de su hija Mía: “Amor y paz a todos”

Foto: Instagram/@alexfernandez.g

Alex Fernández enterneció las redes sociales con el primer ultrasonido de su hija Mía. La fotografía llamó la atención del cantante porque la bebé posó para sus padres haciendo una peculiar seña con la mano.

Fue en el mes de septiembre cuando el primogénito del “Potrillo” y su esposa, Alexia Hernández, sorprendieron al público mexicano con la noticia de que se convertirán en papás por primera vez. Días más tarde, la feliz pareja anunció que esperan a una niña.

Durante la tarde del pasado sábado, Alex Fernández sorprendió a sus fans al compartir, en Instagram, la primer imagen de su bebé desde el vientre de su esposa. El cantante de 28 años publicó la foto de la más reciente ecografía que se realizó Alexia, donde su hija apareció haciendo un gesto con la mano que el propio cantante interpretó como la conocida seña de “amor y paz”.

(Captura: @alexfernandez.g/instagram)

“Mía les desea amor y paz a todos. Que tengan bonito fin de semana!!”, escribió en su publicación con lo que también reveló el nombre de su primogénita.

En la imagen que le dio la vuelta a internet se logra ver a la bebé acostada en posición fetal alzando uno de sus brazos mientras abría su mano, situación que hizo parecer que solo dos de sus dedos estaban estirados. El inolvidable momento fue capturado por el doctor que atendió a la feliz pareja y, gracias a ello, se obtuvo la presentación de Mía.

La publicación del cantante causó sensación en redes sociales, por lo que gran parte de sus seguidores en la plataforma llenaron la caja de comentarios con mensajes de amor, cariño y buenos deseos tanto para los esposos como para la nieta de Alejandro Fernández.

La postal la compartió Alejandro Fernández en su felicitación de cumpleaños para Alex. En la imagen se aprecia a padre e hijo conviviendo con la pequeña Cayetana. (Captura: @alexoficial/instagram)

La llegada de una nueva integrante a la dinastía Fernández tiene emocionada a toda la familia, especialmente al “Potrillo”, quien en las últimas semanas ha compartido que se siente feliz por volver a convertirse en abuelo. En una entrevista para Televisa espectáculos, el interprete de Me dediqué a perderte también confesó que está disfrutando al máximo a Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba.

“Estoy feliz con mi gorda, con Cayetana, ya tiene seis meses. Está hermosa, divina, ya empieza a gatear, a balbucear, a decir, está en su momento es pura risa, y ahora que Alex me acaba de dar la noticia, pues feliz de esperar al otro nieto”, dijo.

Hace un par de días, Alejandro Fernández posteó una conmovedora felicitación por el cumpleaños número 28 de su primogénito. Dentro del breve mensaje, el “Potrillo” le dedicó unas palabras que en su momento le habría externado Vicente Fernández y reconoció que su hijo será un buen padre.

(Captura: @alexoficial/instagram)

“Me lo dijo tu abuelo, y yo te lo repito a ti: ´Mi vida es tu vida, amor de los dos´. No podría sentirme más orgulloso de la persona en la que te has convertido, ni más feliz por el increíble padre que Mía tendrá. ¡Feliz cumpleaños mijo Alex!. ¡Que la vida te siga llenando de bendiciones, salud y amor!. ¡Te amo!”, escribió.

La frase hizo referencia a Amor de los dos, una de las canciones más conocidas del “Charro de Huentitán”. Años más tarde, el tema que salió a la luz en 2003 también fue grabado por Vicente Fernández y Alejandro Fernández, siendo una de las canciones más famosas que han interpretado juntos.

Alex Fernández respondió a la felicitación de su padre con un mensaje donde dejó ver la estupenda relación familiar que tienen y aseguró que el cantante de Hoy tengo ganas de ti será un estupendo abuelo con su hija, tal y como lo ha sido con Cayetana. “Mía va a tener al mejor abuelo del mundo mundial”, publicó en su Instagram.

SEGUIR LEYENDO: