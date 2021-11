Kanye West llama a Kim Kardashian “mi esposa” en medio de los rumores de noviazgo con Pete Davidson

FILE PHOTO: Kim Kardashian and Kanye West attend the Vanity Fair Oscar party in Beverly Hills during the 92nd Academy Awards, in Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Una de las parejas más mediáticas del último lustro es la que hicieron la empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West, quienes iniciaron el proceso de divorcio en este año. Después de su suparación, la socialité estadounidense fue vinculada emocionalmente con Pete Davidson, con quien se dejó ver tomada de la mano en distintas ocasiones.

Sin embargo, el creador de Donda, continúa refiriéndose a ella como “mi esposa” y ha argumentado que todavía no están separados. De acuerdo con la revista Hola!, Kanye aseguró en un programa estadounidense que Kim y él siguen casados, pues él no ha visto ningún documento sobre el divorcio.

“Saturday Night Live (SNL) hizo que mi esposa dijera que se estaba divorciando de mí en televisión, porque querían aumentar la audiencia”, conetó en referencia a los comentarios que hizo Kim cuando fue condutora del famoso programa estadounidense hace unas semanas.

Sobre el proceso de divorcio, Kanye agregó: “Yo no he visto ningún papel, ni siquiera estamos divorciados”. Además, se sinceró sobre sus intenciones de hacer que su matrimonio no se desintegre: “No es una broma para mí, mis hijos quieren que sus padres permanezcan juntos. Quiero que sigamos juntos”.

Por su parte, Kim Kardashian fue vinculada sentimentalmente con Pete Davidson, quien fue pareja de Ariana Grande y estuvo comprometido con ella. Los dos famosos han aparecido tomados de las manos en distintas ocasiones.

La última vez, aparecieron juntos en lo que parcía una cita doble junto a Kourtney Kardashian y su nuevo prometido, Travis Barker, en lo que pareció una exclusiva cena. La socialité y el comediante se unieron a un grupo de amigos para cenar en Zero Bond en Nueva York. La pareja llegó por separado, Pete primero y luego Kim, quien lució unos lentes de sol Balenciaga y un vestido negro.

Anteriormente, Kim y Pete ya habían sido sorprendidos comiendo en Campania en Staten Island el martes por la noche, después de que los escoltaron por una entrada trasera y los invitaron a una comida muy privada.

Aunque podría parecer una cena casual entre amigos, salta a la vista que se hayan reunido tres veces en menos de una semana en estos primeros días de noviembre.

Y es que, la empresaria y modelo viajó a Nueva York debido a que fue honrada el lunes en los Premios Innovadores 2021 de la revista Wall Street Journal por su línea SKIMS.

En el evento, Kim deslumbró con un vestido de cuero color chocolate ajustado, al que agregó guantes de ópera, botas de piel de serpiente hasta los muslos y completó con una cola de caballo.

La presunta pareja fue captada por primera vez en lo que parecería una especie de cita doble junto a Kourtney y el baterista de la famosa banda de punk-rock de los 90, Blink-182, durante el fin de semana de Halloween.

En unas fotografías publicadas en exclusiva por la revista People, aparecen los famosos en una montaña rusa tomados de la mano.

Aproximadamente hace un mes, la exitosa empresaria apreció en Saturday Night Live, el programa donde participa el actor de 27. Kardashian compartió un beso en pantalla con Davidson en un sketch de SNL, en el que interpretaron a Jasmine y Aladdin.

Hasta ahora, ninguno de ellos ha dado detalles sobre el tipo de relación que hay entre Kim y Pete.

