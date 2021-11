Luis Gerardo Méndez por poco no obtiene su papel en “Narcos: México”

El reconocido actor reveló que casi no consigue el papel en la famosa serie de Netflix

El actor Luis Gerardo Méndez se incorporó en la tercera temporada de la famosa serie de Netflix Narcos: México, la cual transporta a años anteriores donde no solo tocan temas como el narco, también de la corrupción y algunas de las heridas más profundas de la sociedad mexicana.

El artista confesó en una entrevista de la revista GQ que por poco y no le dan el personaje de Víctor Tapia, después de reunirse para platicar con los productores en Estados Unidos, su agente lo llamó y le dijo: “Luis no te lo van a dar, dijeron que no es para ti porque estás muy flaco para el personaje”.

Pero Méndez mostró su profesionalismo y les dio una alternativa, “Yo les dije que podía cambiar y subir de peso, soy actor y así me tomaron la palabra muy en serio, yo quería representar a este personaje con otro peso, física y emocionalmente. Tuve que subir 13 kilos para poderlo interpretar”, relató.

Después de eso su reto fue encontrar la respuesta a diferentes cuestiones, el personaje llegó con sus propias complejidades y una de ellas fue encontrar la voz correcta, al igual que descubrir los posibles pensamientos que podía tener un policía en aquellos años en Ciudad Juárez conforme destapa diversas irregularidades.

Luis Gerardo Méndez tuvo que subir 13 kilos para interpretar a Víctor Tapia (Foto: Instagram/@luisgerardom)

“Yo tenía tres referencias muy importantes para construir este personaje, una de ellas fue mi padre que era médico y trabajó para la policía muchos años mientras yo crecí, tenía muy presente a sus compañeros y entendía muy bien cómo se veían, cómo hablaban y cómo se relacionaban con la vida”, expresó el actor.

Dejó en claro que no trató de convertirse en un villano, era más darle vida a la persona que realmente estaba detrás de Tapia.

Luis Gerardo también compartió su experiencia en dicha búsqueda y reveló que pudo reunirse exactamente con un policía de los años 90, una persona parecida a Víctor Tapia, “Ahí pude entender el verdadero punto de vista, él me contaba que les llegaban sobres que tenían que aceptar y eso quería decir que ya estaban trabajando con el narco, les daban un radio y tenían que estar disponibles todo el tiempo aunque fueran las 3 de la mañana. Desde ahí les decían lo que tenían que hacer, aparte de su trabajo como policías”, dijo sorprendido el actor.

Además el famoso detalló que este es un tema que le tocó vivir un poco de cerca cuando era un niño, ya que escuchaba muchas cosas que se ven en la serie. “A mí me llama la atención porque es real, porque pasó y sigue pasando, me interesa conocer a mayor profundidad lo que pasa en el país”, explicó Luis Gerardo.

El artista expresó su interés sobre estos temas en el país y en la popular serie (Foto: Instagram/@luisgerardom)

“La historia que me toca contar a mí es todo el tema de los feminicidios en aquella ciudad, que para mí es el problema más grande que tenemos a la fecha. Según Amnistía Internacional cada día 10 mujeres son asesinadas en México y eso viene de muchos años atrás. Debido al aumento de la violencia y los crímenes a raíz del narcotráfico. Esta temporada hace un trabajo muy interesante en expandir la visión de las consecuencias de esta guerra alrededor de los territorios donde estas cosas suceden”, también declaró Méndez.

La tercera temporada cuenta la historia de los “Narcojuniors”, mientras intenta mostrar lo que hubo detrás de una ola de violencia que continúa, refleja diversas problemáticas y los casos de personas que resultaron afectadas de lo que estaba sucediendo a su alrededor en aquel entonces.

