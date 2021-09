Luis Gerardo Méndez: "Queremos que los Premios Platino sean una fiesta"

Fotografía cedida por EGEDA que muestra al actor mexicano Luis Gerardo Méndez. Una celebración del arte y la vida. Eso es lo que busca Luis Gerardo Méndez para la próxima gala de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, que tendrá lugar el 3 de octubre en Madrid y que el actor mexicano presentará junto a la actriz colombiana y española Juana Acosta. EFE/ Cortesía EGEDA

Los Ángeles (EE.UU.), 3 sep (EFE).- Una celebración del arte y la vida. Eso es lo que busca Luis Gerardo Méndez para la próxima gala de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, que tendrá lugar el 3 de octubre en Madrid y que el actor mexicano presentará junto a la actriz colombiana y española Juana Acosta.

"Queremos que sea una fiesta, que sea una celebración del cine y de la televisión pero también de la vida", aseguró este viernes en una entrevista por videollamada con Efe.

"Lo último que queremos es una ceremonia solemne y aburrida: queremos que sea todo lo contrario y espero que lo logremos", añadió.

Méndez es uno de los talentos latinos de la interpretación con más presente y futuro y ahora le toca el reto de presentar la octava edición de los Premios Platino.

El actor de "Nosotros los nobles" (2013) o la serie "Club de Cuervos" (2015-2019) afronta este desafío "muy emocionado" e ironizó con que espera que los responsables de estos reconocimientos "no se arrepientan" de haberle escogido como maestro de ceremonias.

Curiosamente, Méndez conoció a Acosta, su aliada en esta aventura, en otra gala de los Premios Platino.

"Creo que nos vamos a reír mucho. He escuchado que a ella le gusta mucho el 'spotlight' (ser el foco de atención) y a mí también me gusta. Entonces, competiremos por él sanamente", bromeó.

Por otro lado, Méndez ofreció unas leves pinceladas de cómo será esta gala con la que los Premios Platino regresan a su formato habitual tras la edición virtual de 2020 por culpa de la pandemia.

"No puedo contar mucho, pero queremos que sea divertido, queremos homenajear momentos icónicos del cine y reírnos de eso. También queremos reírnos de lo que ha sucedido en nuestra vida en el último año y medio. No te puedo decir más, pero por ahí va a ir el tono de la ceremonia", apuntó con misterio.

"El reto de los Platino es muy particular porque es entender que le estás hablando a un público muy diverso, de muchos países, de muchos sentidos de humor distintos. Hay que crear como un lenguaje en común, pero también luego hay que destruir eso, aventarse y tomar riesgos. Si tratas de darle gusto a todo el mundo, vas a hacer algo horrible y aburrido", explicó.

PUENTES Y LAZOS

Más allá de su participación en esta ceremonia, Méndez aprovechó la ocasión para rendir tributo a la importancia y el peso de estos galardones.

"El papel de los Platino es incuestionable", defendió.

El intérprete argumentó que estos premios "crean puentes entre Iberoamérica" y exponen al público "a otras maneras de pensar y otras formas de hacer cine y televisión".

"Hacen que los españoles vean más cine mexicano, que los mexicanos veamos más series argentinas, y que los argentinos vean más series chilenas", resumió.

Además, Méndez consideró que los Premios Platino también son un punto de encuentro dentro de la industria y contó una historia en primera persona para ejemplificarlo.

En una de esas galas, Méndez conoció al actor Rob Schneider y se intercambiaron los números de teléfono.

Poco después, Méndez era el finalista junto a un actor italiano para lograr un papel en "Murder Mystery" (2019), una comedia de Netflix por todo lo alto con Adam Sandler y Jennifer Aniston como protagonistas.

Resulta que Schneider es amigo íntimo de Sandler, por lo que Méndez tiró de contactos.

"Era el momento perfecto para hacer una llamada desesperada de ayuda y auxilio", dijo sonriente.

Con la mejor de las suertes de su lado, Schneider estaba en ese momento a punto de subirse a un avión con Sandler.

"En cuanto aterrizaron ya estábamos firmando el contrato. Ese tipo de 'networking' sale de eventos y ceremonias como los Platino", afirmó.

Méndez lleva varios años con un pie en el audiovisual iberoamericano y otro en Hollywood con títulos como la mencionada "Murder Mystery" o el "remake" de "Charlie's Angels" (2019).

Esa tendencia va a seguir, ya que en su país formará parte de la última temporada de "Narcos: México" y también de la ambiciosa serie "Los enviados" de Juan José Campanella, mientras que en Hollywood se sumergirá en "una comedia gigantesca y monstruosa" de Netflix titulada "Me Time" y donde compartirá créditos con Mark Wahlberg y Kevin Hart.

"Me siento muy afortunado y lo disfruto mucho. Yo siempre he sido muy curioso desde niño y disfruto mucho de poder verlo todo, de tratar de asomarme a todos lados (...) Cada experiencia es distinta y cada experiencia me enriquece de otra manera", indicó.

No obstante, Méndez aseguró que el cine y la televisión de Iberoamérica no tienen nada que envidiar a Hollywood y ensalzó "el increíble talento y aplomo" de sus creadores pese a no tener "los mismos presupuestos y los mismos recursos" que los estudios y productoras estadounidenses.

