Eugenio Derbez reaccionó a la muerte de Octavio Ocaña: “La violencia nos arrebató a uno de los nuestros”

El actor mexicano falleció en extrañas circunstancias.

El actor y comediante, Eugenio Derbez, reaccionó a la muerte de Octavio Ocaña, quien dio vida a “Benito Rivers” en la serie Vecinos. El actor falleció en la tarde del viernes pasado, luego de que presuntamente participó en una persecución policial y recibió algunos impactos de bala, aunque al momento no hay una versión oficial sobre lo ocurrido.

Desde su cuenta de Instagram, Eugenio lamentó el fallecimiento del joven actor, quien tenía 22 años al momento de su muerte. Hay que recordar que el actor impulsó la carrera de Ocaña cuando era un niño.

“La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz, Benito”, escribió.

FOTO: Instagram/@ederbez

Sobre el papel de Eugenio en su vida, el mismo actor de Vecinos contó durante una entrevista otorgada hace unos meses a Los Ángeles Times, reveló que un curioso encuentro con el actor de No se aceptan devoluciones, le abrió las puertas en la industria del entretenimiento.

“Le encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan, y lo imité y le llamó la atención. Le dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”, recordó para el medio de comunicación.

Ante la noticia de su muerte, el elenco de la serie que le ganó fama ha lamentado el fallecimiento del actor de 22 años y ha aprovechado para enviar sus condolencias a la familia de Octavio.

Así se pronunció la cuenta oficial de "Vecinos" en Twitter (Foto: Twitter/@Vecinosoficial)

Es el caso de la actriz Mayrín Villanueva, quien escribió desde su cuenta de Twitter: “Frustración, dolor. No me puedo quitar esa cara de alegría. Nos llenó esa vida, tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tu genuino carisma y talento. Qué falta nos harás. Vuela Alto, Octavio. Un abrazo y todo mi amor para la familia”, se lee en el tuit.

Por su parte, Darío Ripoll, conocido por su papel de Luis SanRomán, también colgó un mensaje en sus redes sociales, en donde expresó la sorpresa que le ocasionó el fallecimiento de Octavio.

“Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio, con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años. Tengo rabia y dolor, no cabe duda de que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja. Vuela alto, mi Benito, te vamos a extrañar mucho”, se lee en el tuit.

FOTO: Instagram/@MayrinVillanew

Por su parte, Lalo España, escribió un breve mensaje: “Buen viaje”, tuiteó. Sin embargo, anteriormente escribió un mensaje con mayor extensión.

“Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos. Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”, fue el mensaje que compartió desde su Twitter.

Octavio Ocaña nació el siete de noviembre de 1998, en Villahermosa, Tabasco. Se ganó el cariño del público por su papel de “Benito Rivers”, aunque también participó en otras telenovelas y películas.

Al momento, hay distintas versiones extraoficiales sobre su muerte. Lo que se sabe es que Octavio murió este viernes en el municipio Cuautitlan Izcalli, ubicado en el Estado de México, por lesiones producidas por arma de fuego.

