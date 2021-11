Las fuertes críticas de la vestuarista de “Rust” que Alec Baldwin compartió en sus redes sociales: “Estoy harta de esta narrativa”

La vestuarista de “Rust” defendió a Alec Baldwin y a los productores de la película

La diseñadora de vestuario de la película “Rust”, Terese Magpale Davis, defendió a los productores del film y al actor Alec Baldwin, tras las críticas por parte del equipo técnico que les acusan de generar un espacio de trabajo inseguro y caótico.

“Estoy harta de esta narrativa”, escribió Davis en una publicación en Instagram, que luego fue capturada y republicada por Baldwin en siete fotos.

‘Trabajé en esta película. La historia que se está contando sobre nosotros con exceso de trabajo y rodeados de condiciones inseguras y caóticas es pura mierda‘ ’, añadió.

A las pocas horas de conocerse la trágica muerte de la directora de fotografía de “Rust”, Halyna Hutchins, parte del equipo técnico que trabajaba en la película expresó su descontento con las condiciones en las que realizaban sus tareas.

Davis señaló que las quejas sobre las largas horas e incluso los viajes diarios al trabajo fueron exageradas. La vestuarista explicó además que “el equipo trató de renegociar sus contratos a mitad de la filmación” .

“Nunca trabajamos más de un día de rodaje de 12 horas y media. Eso fue una vez, la mayoría de los días eran menos de 12 horas. El día que Halyna murió, habíamos tenido un tiempo de descanso de 12 horas, después de un día de rodaje de 11. Ninguno estaba tan cansado como para no hacer su trabajo”, señaló.

La vestuarista aseguró que los productores trabajaban “incansablemente” junto con el equipo, además escuchaban las demandas y preocupaciones de todos los involucrados.

“Se les dio lo que pidieron, muchas veces hasta que se volvió demasiado “, dijo Davis. “Algunos de estos productores renunciaron a sus tarifas completas para asegurarse de que pudiéramos hacer esta película y pagar por cosas como hoteles para todos los que lo pidieron”, añadió.

Davis también defendió a la armera de la película, Hannah Gutierrez-Reed, quien fue criticada por su inexperiencia y por el incidente en 2019 en una película con el actor Nicolás Cage. En el texto también hace comentario en favor del asistente de dirección del film, Dave Halls, de quien se informó fue despedido de una película en 2019 por preocupaciones de seguridad.

“La armera había sido aprendiz de un armero conocido y había estado en la misma posición en el mismo tipo de película unos meses antes. ¿Era la persona más experimentada? No. ¿Fueron sus calificaciones típicas para un Nivel Uno? Sí “, dijo Davis.

Davis dijo que Halls “se equivocó mucho ese día” y que estaba “desconsolada y furiosa” por el accidente, pero que no se subió al “carro” de las críticas.

“Estoy desconsolada y furiosa por lo que hizo, y como resultado nunca conseguiré que el sonido de ese disparo o los gritos de mi director salgan de mi cabeza”, escribió Davis. “Mi amiga está muerta. ¿Estoy enojada con él? Sí. Pero no me sumaré al tren ni fingiré que no se preocupó por nuestra seguridad durante todo el proceso“, sentenció.

Davis se refirió a los productores de “Rust” como “gente” cariñosa y mejor que “productores de estudio que nos ven como signos de dólar andantes”. Dijo también que el nombre de Hutchins no debería usarse como una forma de negociar mejores condiciones de trabajo.

“Estoy a favor de conseguir mejores condiciones laborales. Me he involucrado en dos accidentes automovilísticos por trabajar demasiado. Sé cómo se siente. Esto no era eso“, dijo.

Para la vestuarista el problema de “Rust” era sobre la seguridad de las armas reales, por eso luchará para eliminar su uso de los sets de filmación, un movimiento que ha cobrado fuerza en los últimos días, ya que más de 200 directores de fotografía firmaron una carta abierta para prohibirlas.

