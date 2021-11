Belinda sorprendió a sus seguidores con su cambio de look

La famosa cantante sorprendió con su inesperado cambio de look (Fotos: Instagram@belindapopo /@javierdiaz_hairstyle)

La cantante Belinda sorprendió a sus fans por su radical cambio de look. La famosa decidió pintarse su cabello de un color completamente diferente, pues pasó del rubio al castaño y el encargado de esto fue Javier Díaz, un estilista mexicano.

La prometida de Christian Nodal mostró su transformación a través de sus historias temporales de Instagram, al igual que el reconocido estilista con algunas publicaciones en su cuenta. Además, Belinda apareció en las fotografías con un maquillaje que sobresalió por un delineado color negro mejor conocido como “foxy eyes” hecho por la maquillista profesional Bere de la Rosa.

Sus fans no tardaron en reaccionar y rápidamente la llenaron de comentarios como: “Eres tan perfecta”, “¿Habrá algo que no le quede muy bien?, “De todas las maneras siempre es bella”, “Se ve impactante pero amo verla con el cabello castaño”, “La mujer más hermosa de todo el mundo”, entre otros que resaltaron lo bien que le quedó su cambio de look.

Aunque su público se acostumbró a verla rubia no dejaron de escribirle cosas positivas con diferentes emojis, también resaltaron que a principios de su carrera, cuando era una niña tenía su cabello natural y era un color muy parecido al de ahora.

Sus seguidores le hicieron diferentes comentarios de su cabello e incluso recordaron cuando era una niña (Foto: Twitter)

Es importante mencionar que Belinda no nada más es conocida por su talento como actriz y cantante, también por su belleza y por las transformaciones que ha tenido a lo largo de los años.

Por otro lado, recordemos que la famosa y su novio Christian Nodal llamaron la atención y causaron revuelo hace apenas dos días, todo por sus disfraces en pareja del señor y la señora Frankenstein en la edición de este año de “Nodeliween”, que llevan celebrando juntos desde el año pasado.

Mediante las historias de ambos cantantes compartieron el proceso de transformación con elaborados disfraces y maquillajes. Belinda lució únicamente un maquillaje con cicatrices en su rostro y una peluca, mientras que Nodal mostró una máscara de Frankenstein y un traje negro.

Sus disfraces los presumieron en una cena que organizaron los dos, donde había varias decoraciones relacionadas con Halloween y hasta una casa del terror. La pareja compartió algunas imágenes de sus distinguidos disfraces en redes sociales aunque Christian no aguanto el maquillaje durante toda la celebración.

La pareja mostró sus disfraces de Halloween en redes sociales (Foto: Captura de pantalla de historia de Instagram: @belindapop)

Por otra parte, hace poco la artista estuvo envuelta en otra polémica, luego de que José Otero mencionó en su cuenta de TikTok que la cantante le “tiró la onda” durante su audición en el reality musical La Voz. Según Belinda le coqueteó por el tono de voz cuando le dio una crítica, lo que generó diferentes opiniones por parte de los usuarios, algunos le dieron la razón a José y otros justificaron que la famosa fue amable con él.

En el video se puede ver que en aquel entonces la coach le pidió interpretar una canción en español, por lo que Lupillo Rivera opinó que ambos se estaban coqueteando y Belinda confesó que se sentía muy nerviosa.

“Ese video ya lo subiste 4 veces, ya supéralo”, “Uy ahorita estarías en el lugar de Nodal”, “Es que no te tatuaste su cara”, “Lupillo se puso muy celoso”, ”Yo no veo que le haya tirado la onda”, “¿No saliste con ella? Aunque sea un besito en el cachete”, “Vives de ese video crack”, “Yo la vi siendo tierna como siempre, pero soñar no cuesta nada”, escribieron varios internautas.

