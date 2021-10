Eugenio Derbez reveló de dónde surgió su amor por Acapulco con tierna fotografía

Foto: Instagram/@ederbez

El actor mexicano, Eugenio Derbez compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía de su madre, Silvia Derbez. En ella reconoció que el amor que tiene por Acapulco viene de herencia familiar, ya que la actriz lo llevaba a pasar tiempo allá desde que era un niño.

El artista curiosamente colocó en la descripción unas palabras en ingles y español: “Where does my love for Acapulco come from? Well…/Que de dónde viene mi amor por Acapulco, pues…”, adjunto en la descripción de la foto.

Algunos seguidores del mexicano comentaron que Eugenio Derbez quiso recordar a su madre, con la foto. Además impresionó a sus seguidores el parentesco de su madre, Sylvia Derbez con sus hija a Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

Eugenio Derbez recordó a sus madre y el amor a Acapulco Foto: Instagram/@eugenioderbez

Sylvia Derbez debutó en el cine mexicano a los 15 años y poco a poco fue consolidando su fama. De hecho, fue ella quien inspiró a Eugenio a sumarse al medio del espectáculo y de la actuación, fue por esta razón que ella adoptó su apellido como parte de su nombre artístico.

La difunta primera actriz mexicana participó en más de una docena de películas, pero se volvió aún más famosa en las numerosas telenovelas que protagonizó, con lo que creó la relación laboral con la empresa que posteriormente también respaldaría a su hijo Eugenio Derbez. La madre del mexicano falleció hace 18 años a causa de un cáncer de pulmón.

El reconocido actor mexicano se ha visto involucrado en algunas polémicas desde que se anunció su participación en la serie Acapulco de Apple+, la cual se basa principalmente en los sueños de “Máximo Gallardo”, inspirada en la película Cómo ser un Latin Lover.

Fotos: Instagram @alexrosaldo

Eugenio reconoció para Infobae México que esta producción es contraria a las películas que ha producido para el público mexicano, en esta etapa en Estados Unidos busca encontrar seriedad y formalidad como actor.

“Todo mi humor era jugar con palabras y llego a un país en donde es otro idioma y no tengo la mayor remota idea de cómo jugar con el inglés. Me tuve que reinventar y no te creas, de repente extraño improvisar y jugar con el superportero, con el ´Óigame no´, porque ahora mi comedia tiene que ser basada en la situación y no tanto en mí”, reconoció Derbez.

“Ha sido bien duro, bien difícil, me ha dado otros frutos como “Acapulco” o “Coda”, pero no te creas, extraño la comedia en español que es un animal totalmente diferente”, explicó sobre sus nuevas producciones con un nuevo ángulo de actuación.

Eugenio Derbez estatua (Foto: Cuartoscuro/Twitter@AlexValdv)

En otro tema, a principios de mes su figura llegó hasta Acapulco, donde inauguraron una glorieta en su honor. Esta imagen fue levantada frente al hotel Elcano, muy cerca de la avenida costera, el pasado sábado 9 de octubre de 2021; sin embargo, parte de la población ha dejado muy claro su disgusto e incluso se manifestaron.

“Inauguración de la glorieta Eugenio Derbez en agradecimiento a su aportación a la difusión de Acapulco en el Mundo”, se puede leer en la enorme placa debajo de la representación del actor y comediante. En un principio el actor guardó silencio por el homenaje en vida que le estaban haciendo en la entidad mexicana.

Días más tarde, la escultura amaneció vandalizada, llena de bolsas de plástico y cinta gris que cubren cada parte del cuerpo de la estatua, además de tapar en su totalidad la placa que anuncia su inauguración. Algunos residentes de la localidad a través de redes sociales mostraron su disgusto con la estatua de actor y pidieron retirarla.

