De maestro de inglés a empresario: cómo ha amasado su fortuna Luisito Comunica

El poblano pasó de ser trabajador de sastrería a consolidarse como uno de los youtubers más importantes de Latinoamérica (Foto tomada de Instagram @LuisitoComunica)

Uno de los influencers más reconocidos e importantes dentro de los personajes de YouTube e Instagram es Luisito Comunica, el cual ha sido tanto criticado como querido por la audiencia mexicana. Desde que ha consolidado su fama, el poblano tiene negocios relacionados con restaurantes, una compañía telefónica, una marca de indumentaria, entre otros.

Su historia en YouTube inició en el 2007, cuando empezó con un canal en donde publicaba tutoriales para aprender canciones en piano, sin embargo, este no tuvo el éxito que esperaba. Después apareció en otros proyectos con enfoques distintos, pero fue hasta que Comunica se enfocó de lleno, que consiguió un gran alcance en dicha plataforma.

Sin embargo algo que pocos sabían es que antes de ser un exitoso influencer, también fue maestro de inglés. El famoso youtuber fue profesor en una escuela que admitía a alumnos expulsados de otras instituciones. Uno de sus métodos infalibles para que sus alumnos aprendieran de manera eficaz era a través de la música.

El poblano señaló que ha tenido una gran variedad de trabajos (Foto: Instagram/@luisitocomunica)

Durante su participación en el canal de YouTube del conductor Yordi Rosado, el poblano reveló cuáles fueron los trabajos en los que se desempeñó y cómo estos lograron catapultarlo en una de las grandes celebridad de redes sociales que hoy en día se le es considerado.

“Yo desde chavillo, no sé 14 o 15 años, trabajaba en la sastrería de mi papá y de mi abuelo. Yo empecé en YouTube como a los 19 cuando iba en la universidad subía mis tareas, mis trabajos y me empecé a dar cuenta que gente externa a mí lo veía, narró el influencer sobre los trabajos que ejerció antes de convertirse en una estrella de la plataforma de videos

Durante dicha entrevista, Luisito y contó cómo se desenvolvía como maestro ante un grupo de estudiantes rezagados.

“Yo era el maestro más alivianado, pero no que me valiera, porque cuando se querían pasar de lanza les ponía su cero. Me pasó alguna una vez que en mi cara estaban copiándose la tarea, entonces fue así de: ‘Sí soy buen pedo, pero tampoco mam*s’. Entonces fui maestro y es chistoso porque entré a esa escuela siendo maestro de inglés”, señaló.

El influencer ha logrado llevar su fama para conseguir entrevistas de icónicas estrellas musicales Foto: YouTube/Luisito Comunica)

Sin embargo, la fama de Luisito no ha sido efímera, se podría decir que el mexicano es uno de los más longevos en el mundo de internet, donde tiene una consolidada carrera que lo ha convertido en uno de los creadores de contenidos más destacados, no solo de América Latina, sino del mundo.

Actualmente, el también influencer ya cuenta con 36 millones de suscriptores en YouTube, siendo el mexicano con los números más altos en esta plataforma y aunque nunca ha revelado cuánto gana por sus videos, se estima que al año podría estar recibiendo solo de esta plataforma 3 millones 200 mil pesos mexicanos, que en pesos colombianos ascendería a más de 580 millones.

Luisito Comunica anunció que es socio del restaurante de comida japonesa Deigo (Foto: Captura de pantalla)

Además, el poblano tiene varias exitosas empresas en diferentes sectores que también le dejan fuertes entradas de dinero.

Una de sus compañías más famosas es la de venta de indumentaria bajo el sello de “Rey Palomo”, en donde pone ofrece a su audiencia camisetas, chaquetas y sudaderas. También incursionó en el negocio de los restaurantes y se convirtió en uno de los socios de un establecimiento de cocina japonesa tradicional llamado Deigo & Kaito ubicado al sur de la Ciudad de México.

Hace unos meses lanzó su su propia marca de licor de tequila con sabor a tamarindo llamada “Gran Malo”. Recientemente abrió un segundo restaurante al cual llamó “Bolichera 21″, el cual ofrece ofrece un menú de gastronomía fusión japonesa, mexicana y china.

