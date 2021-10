Por qué el arma de utilería que usó Alec Bladwin es tan letal como las normales

Entrada al rancho Bonanza Creek donde Alec Baldwin disparó fatalmente a Halyna Hutchins, directora de fotografía e hirió al director Joel Souza en el set de rodaje de la película "Rust" en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos (Reuters)

Probablemente será la investigación más esperada del mundo del espectáculo: ¿cuáles fueron las posibles negligencias que acabaron matando a la directora de fotografía de la película “Rust”, Halyna Hutchins, de 42 años, e hiriendo al director del filme, Joel Souza?

Los fans del actor Alec Baldwin, de 63, enmudecieron este jueves al enterarse que se encontraba involucrado en la muerte de Hutchins. Según se reportó antes de media noche, el protagonista de otras películas como “Enamorándome de mi ex”, había disparado un arma de utilería mientras filmaba su última cinta y el disparo, que debía ser de fogueo, resultó siendo de verdad.

Alec Baldwin habla por teléfono luego de declarar ante el Sheriff del Condado de Santa Fe, en Nueva México. El actor disparó y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins (Gentileza The New Mexican)

En este caso, las autoridades de Santa Fe, Nuevo Mexico —donde se grababa la película— dieron a conocer que el arma de utilería sería empleada en una escena en la que Baldwin debía accionar el gatillo. Pero, ¿por qué estás armas (en apariencia inofensivas) son tan peligrosas como las reales?

Existen varios tipos de armas de apoyo, una de ellas es la llamada pistola de fogueo construida en metal, con partes móviles, capaz de disparar cartuchos de salva —cartucho que, aunque tiene pólvora, carece de proyectil— .

La pistola disparará y la diapositiva girará; el cartucho gastado se expulsa de forma similar a un arma de fuego real. Al dispararse en corta distancia puede ocasionar heridas de consideración.

(Gráfico: Infobae)

Existen también armas de fuego en blanco, que son aquellas reales y funcionales que se han modificado mínimamente para disparar cartuchos en blanco. Éstos contienen pólvora, pero no disparan proyectiles ni balas. Se usan para escenas que requieren un destello creíble y ruidoso. Pueden ser costosas y peligrosas.

Las pistolas de función son esencialmente armas de juguete muy detalladas, réplicas. Se ven y se sienten como armas reales y se pueden cargar con balas de latón de aspecto realista, pero no disparan. Por lo general, se utilizan para escenas que no requieren accionar el gatillo.

Las pistolas de goma se usan para escenas que requieren varias armas que no disparen. Estos son los accesorios más rentables en las citas, aunque no parecen reales en primer plano y no hacen ningún ruido.

En las pistolas suicidas el cañón está sellado y solo se usa para efectos de sonido.

En cada set de película de acción son contratadas personas a cargo de mantener, almacenar y garantizar que las armas se manejen de manera segura y nunca se manipulen. El responsable de estas tareas debe usar cada arma de apoyo antes y después de que se use.

(Garfico: Infobae)

En general, en el rodaje de una película se utilizan dos tipos de balas inofensivas: unas auténticas pero vaciadas de pólvora para los primeros planos —en los que se carga el arma— y otras que si detonan pólvora pero están hechas de cartón para los planos generales —cuando se dispara.

Aunque la industria del cine es cada vez más segura, pues los efectos digitales ayudan a hacer cosas que alimentan el insaciable apetito de la audiencia sin que se la “jueguen” los actores, los accidentes en rodajes siguen cuestionando a Hollywood, como la repentina y prematura muerte de Brandon Lee (1965 —1993), quien murió por una bala en el rodaje de “El Cuervo”. Lee murió 12 horas después de recibir un disparo a causa de una hemorragia interna. La productora pagó una multa de 700 mil euros.

SEGUIR LEYENDO: