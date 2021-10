Tras sufrir de un infarto, Teo González confesó que ya tiene su testamento

Teo González reveló que tienes muchos planes en esta "segunda oportunidad" que le dio la vida, sin embargo, también ya tiene todo arreglado para cuando fallezca (Foto: Twitter/@teogonzalezrisa)

Hace una semana Teo González sufrió de un infarto por el que tuvo que ser intervenido de emergencia, de otra forma no hubiera sido posible salvarle la vida. Ahora, desde su casa, el comediante reveló que aunque espera vivir por muchos años más, tiene listo su testamento y ha arreglado todo para cuando llegue su último día.

El pasado 14 de octubre Teo González tuvo que ser sometido a una operación de emergencia tras un infarto que sufrió mientras estaba en su casa. El comediante confesó al día siguiente, ya estando completamente estable, que había temido por su vida, pues de no haber sido atendido inmediatamente, lo más seguro es que hubiera fallecido porque su sangre no estaba circulando.

El infarto fue causado porque tenía una arteria tapada en el corazón, así que en cuanto llegó al nosocomio le realizaron un cateterismo, de esa forma destaparon su arteria y la sangre comenzó a fluir nuevamente.

El comediante explicó que le realizaron un cateterismo para salvarle la vida (Foto: TV Notas)

González actualmente se encuentra ya en casa y a través de una entrevista con Sale el Sol confesó que esta experticia lo hizo reflexionar acerca de su vida, porque el no quisiera morir ahora ya que se imagina siendo un abuelo inolvidable para sus nietos.

“Quiero llegar a viejo, quiero ser una abuelo consentidor, pero este es un evento realmente dramático y me cambió la vida”, confesó.

El llamado “comediante de la cola de caballo” dijo que se siente muy feliz por haber logrado sobrevivir al infarto, pues ahora ya tiene algunos planes como el conocer a su nieto, el cual vive en Canadá y que no ha podido visitar. A él quisiera no sólo darle amor, sino brindarle herramientas que él ha adquirido para confrontar la vida.

También compartió que espera convertirse en una mejor persona y un mejor comediante, pues esta experiencia cercana a la muerte lo retó a ello dándole una segunda oportunidad en la vida.

Teo anunció que ya no tendrá una carga de trabajo tan fuerte, pero eso no intervendrá en su ya conocida comedia (Foto: Instagram/ @teogonzalezrisa)

Pese a que tiene muchos planes a futuro, Teo reconoció que también ha pensado en lo que podría suceder si falleciese. El comediante decidió no ser una carga para sus familiares y desde hace más de 20 años hizo su testamento, en el que repartió sus bienes entre varias personas.

Aunque declaró que es un testamento sencillo, dijo que cuando tenía 40 años quiso hacerlo así por cualquier situación extraordinaria que se presentara.

“Desde el 2000 tengo arreglada mi vida. Tengo testamento, tengo todas las cosas de manera adecuada porque yo he vivido experiencias con amigos, inclusive familiares, donde dejan problemas, todo por no dejar un testamento bien sencillo. ‘Esto para ti, esto para ti’ o que se dividan en partes iguales entre los familiares y se acabó”, explicó el ex futbolista.

Teo hizo saber al público con esta foto que ya está en casa, recuperándose (Foto: Twitter/@teogonzalezrisa)

Teo Gonzáles ahora está dispuesto anteponer su salud al trabajo y ser más selectivo en sus proyectos, pues ya no quiere volver a poner en peligro su vida y ha decidido ser menos “intenso” en cuanto a viajes y presentaciones, aunque aseguró que eso no va a comprometer a su comedia.

Después de haber sido intervenido en el hospital, el comediante permaneció por tres días en el hospital para poder estar bajo observación médica constante. Al salir, compartió en redes sociales que ya se encontraba en casa con una fotografía de él posando sonriente.

Pese a que aseguró que su estado de salud ha estado bien desde el día en que sufrió el infarto, todavía se encuentra descansando para su buena recuperación.

