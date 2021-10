La Más Draga: Galilea Montijo criticó en modo “loba” tras ser invitada como jueza

la pasarela para este tercer capítulo consistió en la temática de la Revolución Mexicana, (Foto: Captura de pantalla /YT La más draga)

La Más Draga 4 se ha vuelto muy controversial y ha desatado todo tipo de opiniones o críticas desde miembrxs de la comunidad LGBTTTQIA+. Y en esta ocasión, no dejó de sorprender al invitar a nada más y nada menos que a Galilea Montijo como jueza.

El tema que se seleccionó para este programa fue programas matutinos de televisión, por tanto, la presencia de “La Gali” fue más que bienvenida por lxs participantes. Así, ante la pregunta de cuál sería el papel que tomaría ella rápidamente respondió:

“(Vengo) entre algo como dulce de linda, entre loba pero también un poco de Lola Descortés. No es cierto, nunca podría ser perris, perrota sí, bichota también pero poquis”, destacó la conductora de Hoy.

Así, la pasarela para este tercer capítulo consistió en la temática de la Revolución Mexicana, por tanto, lxs concursantes debían draguearse y apropiarse de este concepto. En cuanto al reto del día, tuvieron que hacer una parodia de los programas matutinos que suelen verse en televisión.

Montijo también se mostró emocionada por algunos de los atuendos y looks (Foto: Captura de pantalla /YT La más draga)

Por ello y en un terreno conocido, Galilea rápidamente agarró confianza y comenzó a mencionar las debilidades y fortalezas de las concursantes.

“Me perdí un poquito porque no supe, entiendo que era alguien herido, pero perdiste un poco el personaje”, “Qué cara, pero luego te veo cara conocida como de Fey, luego como que de Lorena Herrera y luego como de Lady Gaga”, fueron algunas de las críticas que lanzó la artista durante su participación.

Pero no todos fueron comentarios negativos, ya que Montijo también se mostró emocionada por algunos de los atuendos y looks.

“Eres un artista, que bárbaro. Sólo te quiero decir que después de esto te quiero ver haciendo no sé, peor me gustaría hasta comprarte hasta cuadros”, le dijo a PaperCut.

Mientras que a Lupita Kush le señaló: “Me encanta que no te de vergüenza, porque dicen: ‘el discapacitado’, no, no, no. El discapacitado es uno que no sabe que hay personas con discapacidad y que eso no las hace ni más ni menos. Me gusta que no te avergüences y que estés parada en un escenario y haciendo lo que más te gusta y presúmelo”.

La conductora se divirtió en el programa (Foto: Captura de pantalla /YT La más draga)

En otro de los capítulos de esta nueva temporada, otra cara conocida que apareció fue la de Camila Sodi, donde además de destacar por acertados comentarios, críticas y recomendaciones, se lució por el increíble maquillaje, vestuario y peinado.

“Mi primera vez. Soy ávida viéndolo. Estoy emocionada, se me está saliendo un poco el corazón. Estoy muy contenta de estar con estas bellezas”, fue como se presentó Camila.

Además de declararse muy fanática del arte drag, aseguró que les tiene a los profesionales mucha admiración, pues conoce el trabajo que se hace tras bambalinas para que un espectáculo así pueda suceder.

“Soy muy fan y he estado muy cerca toda mi vida del arte drag. Desde chiquita con mi tía que todos conocen bien, he estado muy cerca de los shows y de todo lo que tiene que pasar para que suceda esto que vamos a ver. Les tengo aparte mucha admiración”, dijo.

Y antes de retirarse del escenario, pidió a todos los que ven el programa que apoyen el drag mexicano, pues todo lo que usan cuesta dinero. Ella fue la primera en hacer una donación a uno de lxs participantes.

