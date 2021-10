Vocalista de Banda MS fue acusado de ser infiel con una mujer casada

Acusaron al cantante de tener una aventura con una mujer casada (Foto: IG @alanmsoficial)

Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, volvió a estar envuelto en polémica. Esto, después de que Marilyn Odessa confesara que su ex esposo creyó por mucho tiempo que ella tenía una aventura con el cantante de banda.

Fue en el programa Suelta la sopa, donde la hija de Marisela aseguró que, después de que su ex pareja la acusó gravemente por tener un amorío con Alan Ramírez, decidió terminar de tajo con su matrimonio y aseguró que ella no merecía estar con alguien que no confiara en ella.

Hace unos meses en entrevista con el canal de Nelssie Carrillo, Marilyn reveló que estaba atravesando una buena etapa en su vida y que la soltería era algo nuevo y que disfrutaba.

“El primer amor nunca se olvida, siempre va a estar ahí ese cariño y ojalá que se pueda seguir tratando con el mismo respeto de antes y sino, pues ni modo”, dijo refiriéndose a su ex esposo Fabián.

La artista dijo que no se invulucró con Alan (Foto: IG @marilynodessaoficial)

Respecto a los rumores que la vinculaban románticamente con el vocalista de Banda MS, Odessa respondió tajantemente:

“A la gente le gusta chismear, les gusta inventar cosas que no son. Alan es mi amigo, tengo mucho tiempo de no verlo soy parte de la disquera, era la única mujer de la disquera así que es normal que haya chismes. No me molesta, yo tengo mi conciencia limpia y Alan también. Somos amigos y somos una familia”, apuntó.

En cuanto al integrante Banda Ms, hace un tiempo confesó que tenía dos hijos que eran de la misma edad, pero de diferente mujer. De acuerdo con Tv Notas hace un tiempo, el cantante señaló que tuvo una amante mientras estaba casado con su actual esposa.

Sin embargo, tras mucho tiempo de pedir el perdón a su pareja, esta se lo otorgó y continuaron con su relación matrimonial.

El cantante ha revelado tener dos hijos de diferentes mujeres (Foto: IG @alanmsoficial)

Otro de los escándalos que ha surgido en torno a Banda MS sucedió el pasado 13 de octubre, cuando Oswaldo Sivas Carreón, conocido por ser uno de los vocalistas de la Banda MS, dio de qué hablar al difundirse unas fotografías donde se le aprecia al interior de un quirófano.

Los fanáticos de la MS encendieron las redes sociales y se volcaron para preguntar si el artista padecía alguna enfermedad. Algunas fuentes revelaron que el cantante sinaloense no padece de ninguna enfermedad o entró de emergencia.

Sin embargo, Walo Silvas, como también es conocido, se sometió a una cirugía bariátrica, la cual tiene como objetivo reducir peso para aspirar a una vida más saludable.

En la actualidad, de acuerdo con información de Stanford Children’s Hospital, este procedimiento médico es una cirugía que trata de manera eficaz la obesidad mórbida en personas para quienes medidas más conservadoras como la dieta, el ejercicio y el medicamento han fracasado.

La cirugía bariátrica también contribuye de manera importante a resolver comorbilidades y a mejorar la calidad de vida. Se ha demostrado que tras una cirugía bariátrica exitosa, los pacientes obtienen beneficios como reducción de la glucemia y la presión arterial, reducción o eliminación de la apnea del sueño, reducción de la carga de trabajo del corazón y de los niveles de colesterol.

SEGUIR LEYENDO