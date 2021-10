Así fue el terrible accidente que llevó a urgencias al hijo de Fátima Torre

La artista tiene dos hijos pequeños (Foto: Ig @Fatimatorre)

La actriz Fátima Torre reveló desde sus redes sociales el difícil momento que vivió cuando su hijo Diego sufrió un fuerte accidente que lo hizo terminar en un hospital.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde la artista narró que tanto el pequeño, como su hija Isabella, se encontraban juntos un día cuando sucedió la desgracia.

“Él pisó a Isabella, ella estaba descalza, entonces en su reacción como que lo empujó y se fue contra mi mesa de centro, pero gracias a Dios no necesitó que lo cosieran o algo”, comentó.

Asimismo, ahondó en que lo llevó a urgencias por indicaciones de su médico y para prevenir que, en caso de ser una lesión mayor, le sucediera algo al infante.

“Lo primero que hice fue hablarle a mi pediatra y me dijo: ‘pues sí llévalo a urgencias porque si necesita puntos ya ahí se lo ponen. Y gracias a Dios tengo un hospital aquí atrás de mi casa y lo llevé rapidísimo y ya no pasó nada”, señaló.

Fátima dijo que habló con su hija, pero entendió que fue un accidente (Foto: Ig @Fatimatorre)

Fátima Torre ahondó en que fue una experiencia bastante complicada, pues era la primera vez que se enfrentaba a una situación de ese tipo.

“Sí me espanté muchísimo porque en la vida me había pasado, nunca con Isabella, ni con el año y medio de Diego. Gracias a todos, también me escribieron muchísimos contándome que les había pasado lo mismo o hasta cosas más graves y pues sí, son niños y es parte de esto”, concluyó.

La famosa también remarcó que sí habló con su hija Isabella pero no quiso hacer la situación muy grande, ya que fue un accidente y la intención de la niña nunca fue herir a su hermano.

Fátima, además de ser actriz, ha dedicado su vida a la maternidad y constantemente comparte con sus seguidores -ya sea desde Instagram o Youtube- algunos consejos o experiencias que ha tenido con sus pequeños.

En este sentido, recientemente habló un poco sobre algunas de las cosas que son más cansadas al momento de ser mamá.

mencionó que la maternidad para ella ha sido todo un reto, pero añadió que es una parte muy buena de su vida. (Foto: Ig @Fatimatorre)

“Todo, todo, todo. No es cierto”, comenzó a decir entre risas y continuó: “sí hay varias cosas, por ejemplo, es muy cansado la educación. O sea, por ejemplo los berrinches”.

En otra ocasión, mencionó que la maternidad para ella ha sido todo un reto, pero añadió que es una parte muy buena de su vida.

“La maternidad es lo más hermoso y difícil... desde el embarazo vives el sentimiento de procrear vida y a la vez los malestares y así en todas las etapas... Siempre hay retos pero definitivamente nada se compara con el amor incondicional que te dan tus hijos y el amor que tu sientes hacia ellos”, señaló en una publicación de su Instagram.

Y añadió: “Aquí algunos consejos para las que están esperando: Ten tiempo para ti ( no te olvides de ti), toma un curso de lactancia antes de que nazca; infórmate lo más que puedas pero confía en tu instinto de mamá, es real y único; no te compares... Todos somos diferentes y las redes sólo muestran la parte bonita; ve con profesionales que piensen igual que tú y te sientas segura. Y muchos más jeje pero sobre todo disfrútalo que es increíble y recuerda que no estás sola!!! Muchas mamás pasamos x lo mismo que estás pasando”, escribió.

