William Valdés estalló por críticas en Quiero Cantar y acusó un mejor trato para Lyn May

Dentro del concurso del programa de Venga la alegría, ¡Quiero cantar!, donde los participantes del mundo del espectáculo intentan convencer al jurado de sus dotes vocales y musicales, las reglas han cambiado esta semana.

Y es que la mañana de este miércoles fue desastrosa para William Valdés, uno de los concursantes, pues con el regreso de Horacio Villalobos al foro de TV Azteca, se estrenó una nueva herramienta que atemorizó a los concursantes: el botón rojo.

Dicho aditamento fue hecho especialmente para Villalobos, y diseñado para que el conductor lo presione sin miramientos cuando una de las actuaciones no sea de su agrado, y le otorga la facultad de frenar cualquier presentación sin la oportunidad de proseguir.

El polémico presentador de la “Zona de espectáculos” del matutino adelantó también que quien se hiciera acreedor de dicha sanción, recibiría de su parte sólo un cinco de calificación directa y ya no podría continuar con su interpretación.

Pese a que los usuarios de redes sociales, seguidores del concurso de canto, no creyeron que el temido botón llegara a usarse, fueron dos concursantes los que causaron la furia de Villalobos: William Valdés y Natalia Alcocer, quienes tuvieron una reacción “rebelde” y defendieron su número.

Fue Villalobos quien estrenó “su nuevo juguete” con el cubano, quien interpretó el tema I like It, una canción trap que, según confesó, quizá no iba a ser del agrado de los jueces. William Valdés se encontraba en medio de su presentación cuando Horacio presionó el botón que frenó intempestivamente el número con una escandalosa alarma. La molestia del conductor fue evidente y defendió su esfuerzo.

Sin embargo para el periodista de espectáculos el tema se vio manchado por la presencia de palabras altisonantes propias del género trap, además de que el montaje y la afinación de Valdés no destacaron para él.

“No está en discusión, es mi botón, ni modo, era un desastre, lo tuvimos que cortar así que así quedó, ya entró en circulación el botón rojo”, dijo Horacio. “Faltó respiración, faltó tempo, se le fue la letra y esa canción tiene que hacerse a varias voces, no solamente a una voz entonces se oía una canción desprotegida”, agregó.

“Sí dijiste malas palabras, dijiste como cuatro, no las podemos repetir. Quizá no sabes que son malas palabras porque no eres de aquí. El asunto es que la canción se te fue cayendo, querido, el evento se fue cayendo. Y ya que está este instrumento creo que va a ayudar a que lo hagan mejor”, dijo contundentemente Villalobos, ante una mueca de Valdés.

Esto no fue del agrado del cubano quien arremetió contra el también actor:

“Yo no soy el mejor cantante, la gente en las redes sociales y me uno a esta rebelión, dice que los jueces tiene unos altos y unos bajos con los participantes; yo quise traer algo diferente a lo que han hecho”,

Horas más tarde de la transmisión del programa, William Valdés compartió en Twitter lo que para él fue una injusticia. Sin mencionar a Horacio Villalobos, el cubano siguió defendiendo su desempeño en el concurso matutino.

“La canción de I Like It sí tenía groserías, las cuales las quitamos. La única que dejé fue ‘Cabrón’, no sabía que en México es una mala palabra. Las pausas en la canción fueron justamente por esas malas palabras y porque no quería cantar mucho en inglés. Ojo, la canción se mandó hace una semana”, comenzó por detallar el también exparticipante de MasterChef Celebrity.

“Era para que me hubieran dicho que no. La señora Lyn May se abrió las piernas, dijo groserías, se tocó su parte interior muchas veces y ninguno del jurado dijo nada. No me estoy comparando con Lyn May, tiene una carrerota. Pero ya veo por qué la rebelión”, escribió en referencia a la famosa vedette, quien en emisiones anteriores ha hecho gala de su particular forma de presentarse ante el público.

