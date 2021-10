La curiosa razón por la que Daniel Craig prefiere los bares gays

Daniel Craig en la premiere de No Time to Die, último film de James Bond. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Daniel Craig es para muchos el mejor James Bond de la historia, alguien quien con su interpretación más vulnerable y humana del súper agente 007 ha cuestionado la supremacía de clásicos actores como Sean Connery o Roger Moore en el corazón de los fanáticos de la serie.

En una reciente entrevista, Craig contó que le gusta frecuentar bares gays para salir a beber, algo que no sorprende del todo pues el actor lleva toda su carrera desafiando las expectativas de la masculinidad tradicional. Sin embargo, la razón que dio resultó bastante curiosa.

“He estado yendo a bares gay desde que tengo uso de razón”, dijo Craig en el podcast Lunch with Bruce. “Una de las razones: porque no me meto en peleas en bares gay con tanta frecuencia”.

Según el actor de 53 años, los bares hetero están cargados de mucha “agresividad” y mucho pavoneo entre los hombres que acuden a ellos.

Craig contó que comenzó a ir a bares gay cuando era joven porque quería evitar terminar en una pelea a trompadas durante sus salidas nocturnas, algo que según él le sucedía constantemente cuando iba a beber a lugares heterosexuales.

Vista del actor británico Daniel Craig en el estreno de la última pelicula de James Bond, el 28 de septiembre de 2021. EFE/Neil Hall

Además, dijo que cuando estaba soltero también era una buena manera de conocer mujeres.

“(Los bares gay) serían un buen lugar para ir”, dijo. “Todo el mundo estaba tranquilo, todo el mundo. Realmente no tenías que decir tu sexualidad. Estuvo bien. Y era un lugar muy seguro para estar. Y podría conocer chicas allí, porque hay muchas chicas allí exactamente por la misma razón por la que estuve allí. Fue una especie de motivo oculto”, dijo Craig, que lleva una década casado con la también actriz Rachel Weisz.

Desde el comienzo de su carrera el actor ha sido muy abierto con los temas de la sexualidad, y se ha sentido cómo interpretando papeles que lo ponen en los límites de su propia orientación sexual. Tal fue el caso de Angels in America, una obra que examina el sida y la homosexualidad en los Estados Unidos ganadora del premio Pulitzer que protagonizó junto a Jason Isaacs en la década de 1980 y que significó su salto a la fama.

En una entrevista reciente, Craig volvió a causar polémica y a dejar boquiabiertos a los fanáticos de James Bond pues dijo a Stephen Colbert que besó a todos sus protagonistas después de que el villano de No Time to Die, Rami Malek, afirmara por su lado que una vez se había besado juguetonamente después de un ensayo.

El actor Rami Malek felicita a su coestrella Daniel Craig en el evento de revelación de la estrella de este en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Angeles, California, U.S., October 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni?

“La cosa es que simplemente rompe el hielo”, dijo Craig.

Sus comentarios en el podcast fueron bienvenidos por la comunidad LGBT el jueves, aunque algunos se sintieron incómodos con sus intentos de conocer mujeres en espacios gay. “Está bien, lo último es un poco asqueroso, pero ¿quién de nosotros no ha llevado a un amigo heterosexual a un bar gay que terminó tirando?”, escribió la revista de cultura The Glue .

Craig y el presentador del podcast, Bruce Bozzi, que son viejos amigos, también recordaron haber sido fotografiados abrazados afuera de un bar gay en Venice Beach, California, en 2010, lo que en ese momento provocó especulaciones sensacionalistas sobre la sexualidad de Craig.

“Somos táctiles, nos amamos. Nos damos abrazos, está bien. Somos dos jodidos hombres adultos “, dijo Craig. “Para mí, fue una de esas situaciones y la ironía es, ya sabes, nos atraparon, supongo, lo cual fue un poco extraño porque no estábamos haciendo nada jodidamente malo”.

El actor británico Daniel Craig se despidió de la saga de James Bond con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

“Lo que pasó es que estábamos teniendo una buena noche y estaba hablando sobre mi vida cuando mi vida estaba cambiando y nos emborrachamos y yo estaba como, ‘Oh, vamos a un bar, vamos, vamos a salir carajo’”, agregó Craig.

Craig recibió recientemente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, su última película de James Bond, No Time to Die, con la que se despidió de la franquicia, ha ganado más de 68 millones en la taquilla del Reino Unido después de solo dos fines de semana, convirtiéndola en una de las 10 películas más taquilleras en toda la historia del agente 007.

