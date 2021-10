Daniel Craig se despide de James Bond con una estrella en el Paseo de la Fama

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Los Ángeles (EE.UU.), 6 oct (EFE).- El actor británico Daniel Craig inauguró este miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, justo un día antes del estreno de su última película como James Bond, "No Time To Die", en Estados Unidos.

Una semana después de que el español Alejandro Sanz desvelara su estrella, el intérprete que ha dado vida al Agente 007 en cinco películas hizo lo mismo durante una ceremonia nocturna organizada a unos metros de la mítica entrada del Dolby Theatre, donde se entregan los premios Óscar.

"La idea de que mi nombre esté junto al de tantos actores que me han inspirado durante mi vida es realmente bastante incomprensible y es algo que jamás habría imaginado", aseguró el intérprete en declaraciones recogidas por la revista Variety.

En concreto, la estrella de Craig se localiza junto a la de otro actor que encarnó a James Bond, el también británico Roger Moore.

Rami Malek, compañero de reparto de Craig en la última entrega de la saga, fue el encargado de presentar al actor: "Si tienes la suerte de interpretar a un malo, será mejor que te asegures de que el bueno sea legendario. Y este buen chico es el mejor".

La inauguración de la estrella coincide, además de con su despedida de la saga 007, con el estreno de un documental, "Being James Bond", que narra los 15 años en los que Craig ha interpretado a este famoso personaje.

Por su parte, "No Time To Die" ha sido muy bien recibida por el público y recaudó más de 100 millones de dólares en su estreno internacional del pasado 1 de octubre, a falta de que la cinta llegue a los cines estadounidenses este viernes.

El Paseo de la Fama de Hollywood reconoce desde 1960 a celebridades internacionales por su labor y contribución a la industria del entretenimiento.