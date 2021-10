Juan Soler reveló quién es el verdadero padre de su hija Valentina

Juan Soler

Juan Soler, quien es uno de los actores más destacado de las telenovelas mexicanas, se sinceró en una entrevista con la periodista Aurora Valle para el programa Confesiones, sobre su entonces novia, Karina, y del momento en donde le confesó al actor que estaba esperando a su primera hija Valentina.

Soler recordó que hace más de 25 años, dejo su país natal en busca de cumplir su sueño de convertirse en actor. Pero el actor confesó que no supo que se había convertido en padre hasta año y medio después de su nacimiento.

El actor reconoció que aunque es el padre biológico de su hija, él fungió como su padrastro, pues quién estuvo presente durante el crecimiento de su hija fue el actual esposo de su exnovia Karina, Leo.

“El papá, papá, de Valentina es Leo, que es el marido de Karina, la mamá de Valentina, y lo reconozco y no sabes cómo le agradezco a Leo cómo formó a Valentina como hija”, reconoció el actor durante la entrevista.

Soler también aclaró que se siente muy agradecido con la pareja de su exnovia por estar al pendiente de su primogénita, quien decidió acoger a la pequeña bebé como si fuera su propia hija, ya que asumió el rol paterno en la vida de la hija de Juan.

Finalmente, el actor reconoció el esfuerzo de Leo y aseguró que entre entre el actor, su expareja y su marido lograron criar a una mujer ejemplar, algo de lo que se siente bastante orgulloso: “Eso es un crédito compartido, no siento que me lleve todo el crédito” , bromeó Soler.

Anteriormente, Juan se había sincerado con Yordi Rosado, en el programa de La última y nos vamos, sobre su hija Valentina y el momento en donde se enteró que se convertiría en padre.

El actor comenzó recordando que esto ocurrió cuando apenas comenzaba su carrera como actor en México que supo de la existencia de Valentina, quien nació antes de que se casara con su exesposa Maki y que actualmente vive en su país natal Argentina.

El actor de teatro y telenovelas mexicanas contó que se enteró de su hija mayor cuando la niña tenía un año y medio de edad y fue antes de llegar a México cuando embarazó a quien era su novia en ese entonces “Estaba chico. Me estaba despidiendo porque me venía a México a trabajar”, confesó el actor.

“En la despedida, quedó Valentina. Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tenía un año y medio, sí porque yo vivía acá, no había celulares en aquella época, no había forma de comunicarse, no había nada de esto” confesó el actor.

El actor declaró que se enteró de la existencia de su hija hasta que regresó a Argentina, en donde la madre de su hija lo llamó para decirle que necesitaba hablar con él, aunque en ese momento no se imaginó lo que su exnovia quería comentarle.

Soler afirmó que ella le confesó: “Eres papá. No quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija. Tú puedes hacer lo que quieras. Ella lleva el apellido de papá y no vengo a pedirte absolutamente nada, solo quiero que sepas que en este mundo tienes una hija”, recordó el actor.

