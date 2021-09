Poncho de Nigris anunció la llegada de su tercer hijo

"¿Qué creen que será? ¡Qué empiecen las apuestas! ¿Niño o niña?" dijo (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

A través de su cuenta de Instagram, Poncho de Nigris publicó que su esposa está embarazada por tercera vez y se encuentra gustoso de convertirse en padre nuevamente.

“Seguiremos cumpliendo metas y sueños … ¡Estamos felices de compartirles que estamos esperando nuestro tercer hijo!” escribió en su cuenta oficial de esta red social, de Nigris acompañó su publicación con algunas fotografías donde posó junto a su pareja y sus pequeños niños.

En las fotografías Marcela Mistral mostró cerca de su vientre una foto de su primer ultrasonido y una prueba de embarazo positiva, toda la familia lució ropa blanca y holgada en la sesión de fotos en su jardín.

En su emotivo mensaje compartió con sus casi tres millones de seguidores que llevaba un tiempo deseando agrandar su familia e incluso adelantó que su próximo bebé nacerá en abril de 2022. En una de las fotografías su familia se dejó ver con un calendario tipo claqueta con esa fecha y la palabra “baby”.

Poncho de Nigris tendrá a su tercer hijo junto a Marcela Mistral (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

“Todos ustedes saben la ilusión que teníamos de que este bebé llegara y ahora que vienen en camino estamos seguros de que es una recompensa del cielo después de todo este tiempo tan complicado. Seguiremos viviendo a través de nuestros hijos.”, escribió también en su mensaje.

Hacia el final de su texto, invitó a sus fans a realizar aproximaciones sobre el sexo de su próximo bebé.

“¡Nos creció la familia! Ponchito nos quemó la exclusiva pero aquí la tienen; ¿Qué creen que será? ¡Qué empiecen las apuestas! ¿Niño o niña?”, escribió. De inmediato recibió las felicitaciones de sus colegas como Andrea Legarreta, Antonio Pérez, Carlos Chavira y Natalia Alcocer.

Hace menos de una semana Poncho de Nigris y Marcela Mistral sorprendieron a sus seguidores de TikTok con un video donde revelaron que podrían esterar esperando un bebé después de que a su hijo se le escapara la noticia en un live de su papá.

Toda la familia posando con la fecha de nacimiento del o la bebé (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Este inicio de semana, el actor y cantante regiomontano publicó un divertido video, en la famosa plataforma de parodias, que grabó junto a su esposa. En el fragmento, ambos podrían haber revelado que la búsqueda que emprendieron hace unas semanas llegó a su fin y estarían esperando a su tercer hijo.

“He vomitado, ¿sabes qué significa eso?”, dijo Marcela en lipsync. “¿Que te dan asco mis besos?”, le responde De Nigris. “No, que estoy embarazada”, continúa la presentadora. “Eso no puede ser”, concluyó el actor.

El breve video causó sensación entre los seguidores del intérprete de Mamón, pues la pareja revivió los rumores sobre su nuevo embarazo, los cuales surgieron después de que su hijo Alfonso de Nigris interrumpiera un en vivo de su papá para revelar que tendría otro hermano.

(Foto: Instagram/@ponchodenigris)

“Ponchito ya nos lo había dicho”, “Ponchito nos lo confirmó”, “Sí, porque Ponchito soltó la sopa”, “Felicidades, Ponchito lo había dicho”, “Desde hace tiempo lo sabíamos porque Ponchito nos dijo”, “Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Los fans de Poncho de Nigris externaron que, de cierta manera, ya sabían que la pareja estaba esperando un bebé debido a la inesperada interrupción que hace unas semanas hizo hijo. A pesar de ello, los usuarios también aprovecharon para felicitar a la feliz pareja y mandarles sus buenos deseos.

Fue a principios de este mes de septiembre cuando el exnovio de Irma Serrano trasmitió en vivo desde su cuenta de Instagram con el fin de platicar con sus casi tres millones de seguidores que tiene en la aplicación.

En medio de la charla, Alfonso de Nigris tercero se atravesó frente a la cámara con el único propósito de revelar la noticia que le habían dado a conocer sus papás: “Vamos a tener un hermanito”.

