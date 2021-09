Bárbara Mori confesó cómo logró superar el abuso que sufrió en su infancia

Bárbara Mori compartió lo difícil que fue escribir el guion de su primer cortometraje debido al trauma que le dejó el abuso infantil que sufrió (Foto: Instagram/@delamori)

Bárbara Mori en diferentes ocasiones ha revelado que sufrió de violencia por parte de su padre cuando era niña, ahora la actriz confesó que la razón por la que salió adelante fue gracias al apoyo de sus hermanos, pues también tuvo una madre ausente.

La actriz Bárbara Mori recientemente debutó como directora de un cortometraje inspirado en su infancia, es por ello que en esta última semana se ha dedicado a hablar abiertamente acerca del martirio que sufrió durante los primeros años de su vida.

El tema central de su corto es la violencia familiar, algo que ella experimento de primera mano durante años, por lo que en el foro Cero violencia contra las mujeres habló de lo que vivió y aseguró que fue gracias al cariño de sus hermanos que pudo salir adelante, pues de no haber sido de ellos no sabe qué hubiera podido suceder con ella.

Bárbara Mori aseguró que fue gracias al apoyo de sus hermanos que logró salir adelante (Foto: Instagram/@delamori)

“Yo salí adelante por el amor de mis hermanos que me acompañaban, porque crecí incluso sin mamá y salimos adelante, precisamente por ese amor que fuimos construyendo a través de los años. Fue un proceso muy duro, no fue nada fácil para, mí me tomó muchísimos años, a mis hermanos también, podernos recuperar de la violencia”, expresó, recuperado por Ventaneando.

El proceso por el que tuvo que pasar para poder lanzar su cortometraje fue en parte liberador y también sanador, ya que tuvo que abrirse a narrar gran parte de su infancia y lo que ocurrió, pero también fue difícil ya que tuvo que hacerle frente a las agresiones que sufrió.

Mori reveló que al momento de estar escribiendo su guion, tuvo que detenerse ya que se dio cuenta de que estaba obteniendo un efecto no esperado, que era el de perdonar a su agresor, su padre.

Mori compartió que tuvo que acudir a terapia mientras escribía su guion (Foto: Cuartoscuro)

“Cuando empecé a escribir el guion hubo un momento en el que tuve que parar, porque sentí que como escritora estaba juzgando mucho al personaje que hace del papá de las niñas, o sea, a mi padre, como que lo estaba señalando mucho. Porque al mismo tiempo que estaba yo escribiendo, estaba perdonando a mi papá y no fue planeado”, dijo

Nuevamente tuvo que acudir a terapia y ahí se dio cuenta de que no podía seguir arrastrando con ella malos sentimientos por él. Decidió seguir el consejo de su terapeuta y ahora siente que ha podido dejar de juzgar a su progenitor por lo que llegó a hacerle.

Y es que en diferentes ocasiones la ex pareja de Sergio Mayer ha relatado que en su infancia su madre abandonó a su familia y su padre la violentó a ella y a sus hermanos a partir de golpes y abuso psicológico, del cual ella salió al no aguantarlo más y se independizó cuando sólo tenía 17 años.

La actriz sufrió de violencia familiar hasta que logró salir de casa de su padre, a los 17 años (Foto: Instagram/@delamori)

“Creces generando una creencia de que no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres y esta creencia te va dando una identidad a lo largo de tu vida y esta identidad muchas veces te empuja a actuar sin darte cuenta que estás construyendo un camino que no te satisface”, dijo para el podcast Adicta.

Bárbara quiso salir de la casa de su padre desde que cumplió los 14 años, pero le fue imposible ya que no contaba con el apoyo económico, por lo que comenzó a trabajar como mesera hasta que, con sus ahorros, logró encontrar un nuevo hogar.

