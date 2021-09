La terrible secuela mental que el COVID-19 dejó a Bárbara Mori: “No poder hilar”

Hace unos meses Bárbara Mori dio a conocer que se contagió de COVID-19 y tuvo que resguardarse en su casa por unas semanas, pero después de eso sufrió los estragos de la enfermedad, los cuales afectaron principalmente a su memoria.

Al igual que otros artistas, Bárbara Mori relató que su principal preocupación después de su contagio fue el correcto funcionamiento de su mente, pues la retención de diálogos en su memoria es esencial para su trabajo como actriz.

Y es que, pese a que fue hace varios meses que Mori contrajo la enfermedad producida por el Coronavirus, recuerda bien cómo la hicieron sentir las secuelas, pues le dio ansiedad el hecho de verse afectada una de sus principales herramientas de trabajo, su memoria.

En entrevista con el programa Hoy, la actriz explicó que le preocupó la forma en que la COVID afectó a su mente a principios de este año debido a que es a partir de la memorización que trabaja, por ello el no tener la capacidad de usarla como normalmente la angustió.

“Siempre he usado mi memoria, siempre me ha funcionado muy bien, <b>llevo 25 años trabajando de memoria</b>, y de pronto no usar la cabeza, <b>no poder hilar</b>, eso me dio un poco de ansiedad, la sensación”, dijo.