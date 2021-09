“Existe un límite”: novia de Vicente Fernández Jr. se defendió de acusaciones de secuestro en su contra

Vicente Fernández Jr. defendió a su novia de acusaciones en su contra (Foto: Instagram @marianagp01)

Hace unos meses Lilia Yolanda Arriola Pérez afirmó en una entrevista para TVNotas que Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., había estado involucrada directamente en el secuestro y posterior asesinato de su hermano, el policía federal Carlos Mauricio Arriola Pérez, quien falleció en 2016.

Según la mujer, después de que su familia pagó 10 millones de pesos por el fallido rescate de Mauricio, Mariana comenzó a tener una vida llena de lujos y excentricidades, al punto de irse a vivir a la ciudad de Dubai para evadir a la justicia mexicana.

Mariana conoció a Mauricio en 2016, con quien entabló una breve relación por unas semanas antes de que sufriera el secuestro que terminó con su vida. La cercanía de fechas entre los dos sucesos fue lo que le dio elementos a Lilia para afirmar que la modelo estaba involucrada directamente, pero aún no ha presentado ninguna denuncia ante las autoridades.

Mariana afirmó en una entrevista para TVNotas, que las acusaciones, además de dañar su reputación e imagen, le han dejado un severo daño emocional, pues el trauma que le generó enterarse del trágico evento que sufrió Mauricio, se suma a la actual incriminación en su contra.

Mariana González fue acusada públicamente de secuestro (Foto: marianagp01 / Instagram)

“Voy con un psicólogo, voy bien, pero sí me afectó. Sí tomé acciones legales, por la difamación tan grande. A partir de ahora dejaré todo en manos de los abogados y confío en la justicia que me dará la razón. Con esta entrevista cierro el tema y dejaré que se resuelva todo en los tribunales”, afirmó Mariana.

La modelo aseguró no conocer los motivos por los que, 5 años después de lo ocurrido, la hermana de Mauricio la acusa de ser la autora intelectual del crímen que sufrió: “La verdad es que no lo entiendo. Ella dice que no busca fama, que no busca dinero; entonces, si no está buscando eso, uno va directo a la Fiscalía y no a una revista de espectáculos a dar una entrevista”.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. afirmó que sigue apoyando a su pareja, pues está seguro de que las acusaciones en su contra carecen de fundamento: “Las cuestiones legales se resuelven en juzgados, no en medios de espectáculos, hasta que existan citatorios, órdenes de aprehensión y no con declaraciones. Esos son chismes y no hay que hacerles caso cuando no tienen una base”.

Asimismo, afirmó que: “Quien lanza una acusación tiene la obligación de poner documentos y pruebas para comprobar de lo que estás acusando, mientras que no sea así, no se puede tomar nada en serio”.

Aún no existe una denuncia ante las aturidades en contra de Mariana González (IG: marianagp01)

Mariana conoció a Mauricio en septiembre de 2016, cuando un amigo en común los presentó después de que él le insistiera durante algún tiempo. Después de su primera cita, se volvieron a ver el primero de octubre del mismo año, la modelo dice recordar la fecha exacta debido a que ese día es el cumpleaños de su hermana.

Al encontrarse por segunda vez, Mauricio declaró su enamoramiento por Mariana, por lo que él la comenzó a llenar de flores, cariños y demás detalles, además de que comenzaron a hablabar todos los días y afirmó que ya le dedicaba canciones.

Días después de empezar a conocerse mejor, Mauricio fue secuestrado, por lo cual se pidieron 10 millones de pesos para su liberación. A pesar de que su familia dio la cantidad correspondiente, el policía federal fue asesinado, lo cual generó un gran impacto en Mariana al enterarse de lo ocurrido.

