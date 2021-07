Lolita Ayala reveló de dónde surgió la idea de usar una rosa en su noticiero

Foto: Instagram/@lolitaayala_n

Lolita Ayala fue una gran presentadora de noticias en México con más de 45 años años experiencia en el periodismo. Su programa El Noticiero con Lolita Ayala se caracterizó por la rosa que aparecía en cámaras y que con esta flor, despedía su emisión. La conductora fue invitada al late night show Faisy Nights, donde reveló el origen de la idea detrás del uso de esta flor.

La conductora detalló cuántas rosas utilizó en su noticiero y sorprendió a todos diciendo que empleó 6 mil 400 rosas. El conductor aprovechó para hacer una broma al respecto: “¡seis mil cuatrocientas! ya hubieras puesto tu huertito, ahorita en la Rosa de Guadalupe te tendrían que dar regalías también”, comentó provocando la risa de la invitada.

Video: YouTube/Unicable

Entrando a los detalles, Lolita relató el momento en que decidió usar una rosa durante su noticiero. “Miguel Alemán estaba de director y me dijo cuando me dieron el noticiero sola, que fue en 1987: ´pon algo que sea distinto, que te marque’ y dije: ´¿pues qué pongo?... una flor’ y me dice ´pues una flor´, a todo dar, porque yo amo, amo, amo a las flores y dije: ´pues una rosa´ y una rosa rosa y pues mira que pegó la idea, funcionó”.

Ayala también habló de su paso por Televisa y recordó la primera vez que visitó las instalaciones de la televisora. “Hoy que entre aquí a las instalaciones de Televisa San Ángel recordé que por primera vez yo había venido aquí en 1971, a trabajar″.

Lolita Ayala lanzó una tienda en línea de ropa, donde parte de las ganancias son destinadas a su fundación "Sólo por ayuda" (foto: Twitter/@LolitaAyalaN)

La empresaria contó la anécdota de como entró a trabajar gracias a un casting en un día sábado y para el lunes ya estaba en la empresa. “Ni por aquí ni en mis más remotos sueños [...] Yo ya estaba inscrita y todo (en la carrera de medicina), pero me dijo esta amiga ´vamos a que nos hagan un casting´ porque lo estaban haciendo en donde era Canal 8, le dije: ´pero si a mi no me interesa´, ‘no que, acompáñame, que no se qué', total entré, me agarraron, me hicieron, me turnaron [...] Me hablaron que el lunes entraba yo al aire, que fuera a hablar con el director de Notimex”, narró la conductora.

Lolita aceptó el trabajo de forma temporal, pero le reveló al director que no sabía nada de periodismo. “Yo no tengo ganas de quedarme aquí para siempre, nada más voy a estar seis meses, ´no importa, no importa´; ´yo no sé de periodismo´; ´no importa no importa´ [...] Este señor, yo no sé qué vio en mi o confió en mí, me dijo: ‘te voy a poner un maestro´ y me puso al maestro y lo traje dos meses todos los días, haciendo reportajes, yendo a redactar, bueno andaba pegado conmigo todo el día, no lo puedo creer, son cosas milagrosas que me han pasado a mí”, detalló la periodista.

Lolita Ayala tuvo cáncer de mama pero afortunadamente lo detectó a tiempo (Foto: Cuartoscuro)

Ayala también habló de Fundación Sólo por Ayudar y confesó que su familia siempre ha sido altruista: “mi papá era médico y de chiquita con mis hermanos íbamos con él a que diera consulta a las poblaciones pobres de la ciudad. Mi recuerdo más lejano es agarrada de mi mamá y mi papá viendo enfermos y mi madre repartiendo pantalones, camisas o lo que fuera”.

La presentadora dijo que su proyecto social lo realizó después del terremoto de 1985 con varias amigas y cuentan con diversos apoyos para todas las personas. “Empiezo a ver la miseria en el país y dije: ´aquí hay que hacer algo´, lo hice cuando vino el temblor, le dije a mis amigas ´tenemos que hacer algo pero enserio´ y creamos Sólo para Ayudar, nuestro primer programa fue de construir casas, hicimos 250 casas, después nos fuimos a una casa de personas en situación de calle. Llevamos 3 mil enfermos de leucemia mieloide curados, cientos de cataratas curadas con nuestro programa prociegos y tenemos programa contra el cáncer”. comentó Lolita.

