Vadhir Derbez confesó que “no ha sanado”completamente de su accidente de esquí

Vadhir dijo que se encuentra bien dentro de todo (Foto: Instagram @vadhird)

Vadhir Derbez podría ser considerado como uno de los hijos más intrépidos de Eugenio, sin embargo, estos actos que constantemente muestra en sus redes sociales, le han dejado uno que otro estrago en su salud. Tal es el caso de su accidente en esquí que tuvo a principios de año y que aún no ha sanado en su totalidad.

En una entrevista con el matutino “Hoy”, Vadhir contó que su recuperación no va tan bien como se esperaría y, aunque aseguró que no es nada crítico, las consecuencias del incidente aún se hacen presentes.

“Había tenido un accidente esquiando, al principio del año y ya van dos veces que se me contractura por lo mismo y no ha sanado”, contó.

Asimismo, expresó que la peor parte ya había pasado, pero eso no implicó que tuviera secuelas bastante complicadas durante el proceso.

A principios de año Vadhir se accidentó (Foto: Ig @vadhird)

“Ahorita me ando checando y ya todo bien, pero sí, una de esas contracturas del diablo que no te puedes ni mover, que tienes que voltear así, con los ojos, ya sabes”, aseguró.

Por todas estas experiencias, el miembro de la Dinastía Derbez comentó que actualmente no sólo está enfocado en sus logros artísticos, sino que ha buscado cuidarse físicamente.

“Lo bueno es que todo el mundo ya sabe que estoy bien, todo tranquilo, pero sí, hay que cuidar la salud, 100%”, expresó.

De igual forma, Vadhir habló sobre su experiencia cuando se contagió de COVID-19 y añadió que aún con la adversidad, encontró en dicho momento un tiempo para dedicarse a sus canciones.

“Tuve como unos días pesados, pero sabes qué lo aproveché muchísimo para componer música. La verdad es que hay que estar al pendiente de la familia. Está grave los casos que se tornan graves y que hay gente que ha perdido la vida, pero en este caso mientras no te de tan fuerte pues la logras librar”, añadió.

Cabe recordar que el actor contó en sus redes sociales a principios de año que sufrió un fuerte accidente en la nieve, mientras estaba de vacaciones con su familia en Estados Unidos.

“Se me cruzó el esquí, la cosa más estúpida, y me fui de hocico, no pude ni meter las manos”, contó el cantante en aquel entonces.

Vadhir explicó que había logrado atravesar las zonas difíciles para esquiar, sin embargo, todo se puso complicado cuando llegó al área sencilla y se confió. Ante esto perdió el equilibrio y cayó aparatosamente.

Vadhir envidia la barba de su hermano (Foto: programahoy / Instangram)

Apenas hace unas semanas, el protagonista de Exorcismo en el séptimo día inició la semana compartiendo la noticia de que al fin decidió dejar crecer el vello de su barbilla permanentemente, o por lo menos durante el tiempo que se le permita, pues en sus últimos proyectos tuvo que quitársela.

El actor publicó un par de historias en su cuenta de Instagram donde muy feliz comentó la buena nueva sobre su imagen. En medio de la explicación, Vadhir Derbez mencionó que ya se resignó a no tener una barba tan grande como la de José Eduardo Derbez porque no considera que no heredó esa característica de la familia.

No la puedo comparar con la de mi hermano porque ahora sí que él es un pinch* oso, lo heredó de mi papá”, dijo.

Entre broma y con un poco de envidia, el actor de El Mesero aseguró que sólo su hermano menor y el comediante Eugenio Derbez son los integrantes de su familia que pueden presumir tener una estupenda barba de forma natural.

