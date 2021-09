Por qué Aracely Arámbula mantiene en secreto su nuevo romance

La actriz Aracely Arámbula (Foto: @araceliarambula)

Aracely Arámbula y Mauricio Ochmann se encuentran de gira por los Estados Unidos presentando la obra Por qué los hombres aman a las canijas, en la cual ambos actores actúan. En una entrevista para la revista ¡Hola! con motivo de la promoción del proyecto, los artistas hablaron acerca del proyecto y platicaron sobre sus situaciones sentimentales.

Después de que el entrevistador cuestionara a Mauricio Ochmann acerca de su reciente relación con Paulina Burrola, con quien se le ha visto numerosas veces en redes sociales, Aracely intervino para felicitarlo: “Mau en las redes muy precioso. Qué bonito es el amor, nada más lindo que eso”, por lo que a ella también le preguntaron acerca de su vida amorosa.

Aracely Arámbula (Foto: @aracelyarambula)

La actriz afirmó que ella también está viviendo el amor en estos momentos, pero ha decidido tomar sus precauciones debido a la prensa: “Yo también, nada más que no lo subo, no lo subo, porque luego son tremendos”, dijo la actriz mexicana.

Aracely se ha caracterizado por su perfil bajo con respecto a declaraciones sobre su vida personal, pues rara vez da detalles acerca de sus relaciones amorosas. A pesar de esto, la actriz sí habló acerca de su maternidad:

“Es bonito ser una mujer fuerte, que eres pilar de familia y en este país hay muchísimas. Mi trabajo va dedicado a todas esas mujeres maravillosas que se hacen cargo de sus hijos, de su trabajo, de la familia”, afirmó la actriz.

Aracely busca que su trabajo sea reconocida por sus esfuerzos (Foto: Instagram @aracelyarambula)

La mexicana contó que ha contado con el apoyo de su familia para cuidar de su madre, pero a ella también le gusta estar al pendiente de ella por su naturaleza protectora: “Yo soy una persona que tengo un gran apoyo por parte de mi hermano, pero me encanta estar al cuidado de mi mamá, qué necesita mi papá, entonces soy muy protectora ya tomé ese papel y me gusta desde siempre”.

Aracely tiene dos hijos que surgieron de la relación que sostuvo con Luis Miguel la década pasada, la actriz contó que, a pesar de llevar el papel de madre soltera, pues se ha separado del cantante, se encuentra muy feliz con su familia.

El entrevistador cuestionó a la actriz acerca de la batalla legal que sostiene con el padre de sus hijos por su manutención, pero Aracely se negó a hablar al respecto: “Todo lo que quieran saber sobre eso, le pueden preguntar a Guillermo Pous que es mi abogado y es un lindo”, afirmó la artista.

Aracely Arámbula confesó hace meses que tomó medidas legales respecto a Luis Miguel y su serie biográfica (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

A pesar de no dar más detalles acerca de su relación actual con Luis Miguel, Aracely sí aclaró que no aparecerá en la última temporada de su bioserie:

“No te voy a decir nada más, no aparezco en la serie, porque lo hablamos antes y no voy a aparecer en la tercera temporada, cosa que es muy respetable, ¿no? Me da mucho gusto que hayan respetado y yo voy a estar en la obra de teatro con Mau, por todo Estados Unidos y por todo México”, dijo la mexicana.

Hace unos meses ya había hablado al respecto de la conocida serie, pues al igual que varios famosos, decidió no aparecer en el proyecto; pero gracias a su abogado, no sólo consiguió que su nombre no apareciera en la historia, sino que su imagen tampoco podrá ser utilizada por la producción del programa.

