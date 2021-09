“Ninguno fue realmente mi amigo”: los duros momentos que Pedro Sola reveló de su infancia

Pedro Sola visitó Houston Texas (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Pedro Sola suele mostrarse muy extrovertido en Ventaneando junto con sus compañeros de programa, sin embargo, el conductor recientemente reveló que no toda su vida ha sido de la misma forma, pues incluso llegó a ser una persona muy desapegada.

Desde su cuenta de Twitter, Pedrito contó una anécdota que vivió en un lugar del extranjero y que lo dejó reflexionando sobre su vida.

“En el museo de Arte Moderno de Houston vi una imagen que me perturbó, una foto híper amplificada de un grupo de niños de primaria y sobre ella escrito a mano, la descripción de cada uni de ellos”, comenzó a relatar el conductor de Tv Azteca.

En este sentido, destacó que a partir de ese momento una serie de pensamientos llegaron a él lo cual le hizo darse cuenta que nunca había sido muy cercano a sus amistades.

El conductor dijo que no era muy apegado a sus amigos (Foto: captura de Twitter/@pedrosola)

“Me impactó tanto que a la mañana siguiente di cuenta que ninguno fue realmente mi amigo, que a ninguno de ellos eché de menos jamás y que fue hasta la preparatoria cuando realmente me empecé a relacionar con los compañeros algunos de los cuales aun hoy se de ellos cosa que con los primeros jamás. Algo muy extraño me provocó en la mente la foto mencionada”, explicó Pedrito.

Ante esto, los usuarios de esta re social iniciaron un debate y algunos aprovecharon para contar sus experiencias propias y cómo han sido con sus amigos.

“Tío Pedrito, yo hice kinder, primaria y secundaria con el mismo grupo de alumnos, solo con 4 tengo contacto. Otros 2 ya pasaron a mejor vida y a los demás no les interesa saber que ha sido de nosotros” dijo un internauta.

Mientras que otra agregó: “¡Qué cosas! Yo aún me junto con mis compañeras de primaria y secundaria. Hace 40 años que salí de la secu”.

Además de lo anterior, algunos seguidores de Pedro Sola remarcaron que era mejor recordar las buenas experiencias y le mencionaron que su situación era más normal de lo que parecía.

Pedro Sola tuvo un momento muy incómodo donde se encontró con varios jugadores del Club Pumas de la UNAM (Foto: Captura/Instagram @linetpuentes)

“Borre lo malo quédese con lo bueno como esto lo respeto lo admiro se le extraña”, “Tío Pedrito, estás lleno de grandes añoranzas y recuerdos bonitos, pero en ocasiones suele pasar que vengan cosas así como lo pláticas y si es extraño, no te preocupes, a todos nos pasa. Bendiciones” fueron algunos de los comentarios que le llovieron a Pedro Sola.

Durante su visita a Houston, Pedro Sola tuvo un momento muy incómodo donde se encontró con varios jugadores del Club Pumas de la UNAM, quienes desataron la furia del comunicador.

Fue durante la emisión del programa que conduce junto con Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Linet Puente y Mónica Castañeda cuando se dio a conocer este encontronazo en el hotel donde se hospedaban, pues mientras Sola se encuentra de vacaciones, los futbolistas esperan su partido semifinal contra León por la Leagues Cup.

“Parecían unos adolescentes en el elevador del hotel y se los hice saber y se burlaron de mí por lo de la mayonesa los semejantes labregones, y para peor con los uniformes oficiales puestos”, comentó Chapoy, con una sonrisa en el rostro, al leer el mensaje que mandó para contar esta anécdota.

Aunque nunca se perdió el sentido del humor, la molestia de Pedro Sola se hizo notoria cuando continuaron con la lectura. “Ya no dije nada, cada quien se bajó en su piso y ya para sí, me pareció una actitud muy estúpida de los jugadores, muy nacos y mal educados”, prosiguió el escrito.

